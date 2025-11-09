לאחר 11 שנים כואבות וארוכות, סגן הדר גולדין ז״ל, גיבור ישראל שנפל ונחטף במבצע "צוק איתן" בשנת 2014, הושב היום לקבורה בישראל.

אירוע זה עורר גל תגובות פוליטיות רחב, מהנשיא ועד חברי כנסת מכל המפלגות, אשר שיבחו את מאבק המשפחה והדגישו את משמעות השבת החייל לביתו.

נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר: "לאחר אחת עשרה שנים כואבות וארוכות מדי, סגן הדר גולדין ז״ל, גיבור ישראל, שב היום לאדמת הארץ. באחת עשרה השנים שחלפו מאז שנפל בקרב ונחטף, תמונתו של הדר ניצבה על שולחני במגוון התפקידים אותם מילאתי, ודמותו נותרה כל העת חקוקה בליבי. עם ישראל מחבק את משפחתו היום באהבה עמוקה ובהערכה אין קץ על מאבקם העיקש והבלתי נלאה להשבתו, על התקווה שלא דעכה, על הכבוד, על הציונות, ועל האמונה שהיו נר לרגליהם. נזכור וננציח את הדר האהוב. יהי זכרו ברוך. תודה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, לצוותו ולמתווכות על תרומתם המשמעותית במהלך שהוביל לסיום הפרק הכואב הזה. נמשיך לפעול בכל דרך להשבתם של ארבעה חטופים חללים שעדיין בידי מרצחים. עד האחרון!"

בהודעה ראשונית מטעם משרד ראש הממשלה נמסר:

"לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי צה״ל למשפחתו של החטוף החלל, סגן הדר גולדין, כי יקירם הושב לישראל והושלם זיהויו.

סגן הדר גולדין נפל בקרב ונחטף בשנת 2014, במבצע ״צוק איתן״.

ממשלת ישראל משתתפת בצערה הכבד של משפחת גולדין ושל כל משפחות החטופים החללים.

הממשלה וכלל מערך השו״נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם.

ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את כל החטופים כולם, עד האחרון שבהם."

שר הביטחון ישראל כ"ץ:

אחרי למעלה מעשור של ציפייה והמתנה, הדר שב למנוחת עולמים בקבר ישראל.

סגן הדר גולדין ז"ל נפל במהלך מבצע "צוק איתן", בזמן שהוביל את פקודיו מסיירת גבעתי בקרב רפיח נגד מרצחי החמאס.

לאורך השנים הפך הדר, לצד אורון שאול ז"ל, לסמל של מסירות נפש ומאבק נחוש להשבת חללינו הביתה - הרבה בזכות הוריו היקרים, שמחה ולאה.

שוחחתי ונפגשתי פעמים רבות עם שמחה ולאה מאז החטיפה, במיוחד בשנתיים האחרונות. לצד ילדיהם ובני משפחה נוספים, שמחה ולאה הובילו מאבק צודק ועיקש למען השבת הבנים.

זהו רגע של כאב עמוק אבל גם של נחמה גדולה וסגירת מעגל. למשפחת גולדין יהיה קבר להתאבל ולבכות עליו.

אני מחזק את לוחמי צה"ל, את אנשי המודיעין והשב"כ שפעלו ללא לאות למען השבתו של הדר ויתר חטופינו, ומחבק את משפחת גולדין בשעה קשה זאת.

אנחנו מחויבים להשבת כל החטופים החללים - עד האחרון.

יהי זכרו של הדר ברוך."

ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, ציין: "ליבי הערב עם לאה, שמחה, צור, איילת וחמי גולדין. עכשיו, ורק עכשיו, ימצא הדר מנוחה נכונה. יהי זכרו ברוך."

שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי:

אחרי למעלה מעשור של כאב, ציפייה ומאבק, עם ישראל כולו מחבק היום את משפחת גולדין היקרה עם השבת בנם הגיבור, סגן הדר גולדין הי"ד, למנוחת עולמים ולקבר ישראל. זהו רגע מכונן ומאחד שמזכיר לכולנו שעם ישראל לא משאיר את בניו מאחור. גם אם הדרך ארוכה, לא נוותר לעולם עד שנשיב בנים לגבולם.

השבתו ארצה, היא תולדה של מאבק נחוש של משפחתו היקרה, של עמידתו האיתנה של ראש הממשלה בדרישה להשבת כל החטופים, ושל הגבורה העילאית של לוחמינו הגיבורים. זוהי סגירת מעגל עבור האומה כולה וחלק משמעותי מהשיקום הלאומי והניצחון המוחלט. "וְיֵשׁ תִּקְוָה לְאַחֲרִיתֵךְ נְאֻם ה' וְשָׁבוּ בָנִים לִגְבוּלָם".

יהי זכרו של סגן הדר גולדין הי״ד נצור בלב אומתנו לעד.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: עם ישראל מרכין ראש ומחבק באהבה את משפחת גולדין ברגע המטלטל הזה, עם שובו של סגן הדר הי"ד לקבורה בישראל.

הדר הי"ד מסר את נפשו למען עם ישראל, וגילם בחייו ובמותו גבורה עילאית.

יהיה זכרו של הדר גולדין הגיבור ברוך, ונצור בליבנו לעד 💔

חה"כ ד"ר מטי צרפתי הרכבי מיש עתיד כתבה: "סגן הדר גולדין ז"ל נהרג ונחטף במבצע צוק איתן בשנת 2014. 4,118 ימים שהוריו, לאה ושמחה גולדין, זעקו ונאבקו על הזכות להביאו לקבורה בישראל. 4,118 ימים שממשלות ישראל הפרו את החובה להחזיר אותו. תודה לנשיא ארצות הברית ואזרחי ישראל על הנחישות להשיב אותו. הדר גולדין חזר הביתה! יהי זכרו ברוך."

יו"ר השדולה למען החטופים, חה״כ שלי טל מירון, כתבה: "למעלה מ-11 שנים של מאבק של משפחת גולדין הגיעו לסיום. אני לא יודעת מה אפשר להגיד למשפחה מלבד סליחה. סליחה על השנים שעמדתם לבד מול מערכת אטומה, סליחה שכל כך הרבה שנים הייתם צריכים להיות משפחה חזקה כל כך. אני מחבקת אתכם, אני מוקירה אתכם ואת המאבק האמיץ וחשוב שניהלתם, את העמידה האיתנה גם כשנראה שאין סיכוי. אתם הפכתם לסמל עבורינו, ולעולם לא תהיו עוד לבד. עם ישראל איתכם. יהי זיכרו של הדר ברוך."

חה"כ דבי ביטון מיש עתיד אמרה: "שמחה מהולה בעצב. 11 שנים אחרי שנחטף ונרצח ברפיח, סרן הדר גולדין ז״ל שב סוף סוף הביתה. זהו רגע שאיש מאיתנו לא ישכח. רגע של סגירת מעגל שנדחתה יותר מדי שנים, של כאב גדול ושל הקלה שקטה. כי הדר חוזר לאדמת ישראל, כדי להיטמן כאן בכבוד, כפי שראוי לכל חייל שנשלח להגן על המדינה. עם ישראל כולו עומד היום לצד משפחת גולדין, מרכין ראש ומחבק. המאבק של המשפחה והחובה הלאומית שלנו להשיב כל חייל, לחיים ולקבורה מקבלים היום משמעות עמוקה במיוחד. הדר חזר הביתה."

חה"כ קטי שטרית מהליכוד כתבה: "שובו של גיבור ישראל סרן הדר גולדין הי״ד מבטא סגירת מעגל לאומית, והוא סמל למחויבותה המוסרית הבסיסית של מדינת ישראל עבור לוחמיה. אני מבקשת לחבק בשעה זו את לאה, שמחה, צור איילת ומנחם היקרים. עם ישראל כולו לצידכם, מצדיע ומתייחד עם זכרו של הדר ז״ל. מורשתו, ערכיו וגבורתו יהדהדו לנצח נצחים. יחד, נבטיח את חזרתם של כלל החטופים החללים לקבר ישראל."

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, מסר: "סגן הדר גולדין ז"ל שב הביתה. יום של כאב גדול, אבל גם של סגירת מעגל ארוך שנים עבור משפחתו שלא ויתרה לרגע. עם ישראל כולו מרכין ראש, מחבק את משפחת גולדין, ומבטיח – נעשה הכל כדי שכל בנינו ישובו הביתה. יהי זכרו של הדר ברוך."

רמטכ״ל (מיל׳) גדי איזנקוט הוסיף: "מצדיע להדר, ושב הבן לגבולו. סגן הדר גולדין ז״ל חזר הביתה. הלב הולם עם משפחתו. חזרתו היא מימוש החוזה: צה"ל ועם ישראל עומדים מאחורי לוחמינו. זה לקח זמן רב מידי. במשך השנים למדתי להכיר את בני משפחתו האמיצים שפעלו באצילות, במסירות וברוח האתוס של צה״ל. אני מצדיע ומחבק את משפחת גולדין ומקווה שלהוריו, לאחיו, לאחיותיו ולארוסתו יש עתה תחושת הקלה, המגיעה להם כל כך."

בהודעה מטעם מטה המשפחות להחזרת החטופים, נמסר: "משפחות החטופים והשבים מחבקות בשעה זו את משפחת גולדין אשר יקירה הדר ז״ל הושב היום לישראל לקבורה ראויה. לצד העצב וההבנה שהלב לעולם לא יהיה שלם, השבתו של הדר ז״ל היא בגדר מזור כלשהו למשפחה שחיה באי וודאות וספק מייסרים מעל ל-11 שנה. לא ננוח ולא נשקוט עד להשבת אחרון החטופים."