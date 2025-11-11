כיכר השבת
"רגלו נלכדה" 

מלחיץ: מפעיל עגורן עבר תאונה בגובה 50 מטרים - כך חילצו אותו אנשי כב"ה | תיעוד

מפעיל עגורן נאלץ לפנות לכב"ה לאחר שעבר תאונה בעודו באוויר | לפי הדיווח של כב"ה, המפעיל התמודד עם תאונה ופציעה ברגלו ולא יכל לרדת בחזרה לקרקע בכוחות עצמו | כך הוא חולץ (חדשות) 

(צילום: כבאות והצלה מחוז מרכז)

מפעיל עגורן נתקע בין שמיים לארץ ונזקק לשירותיה של כב"ה, לאחר שעבר תאונה בגובה רב ולא הצליח להיחלץ בכוחות עצמו, כך דווח היום (שלישי) בכב"ה.

לפי הדיווח, רגלו של המפעיל נלכדה בזמן שעסק בעבודתו על גג העגורן בגובה 50 מטר בעקבות תאונה שעבר.

מומחי החילוץ של כב"ה חילצו את הקורבן בעזרת מערכת חבלים ייחודית לאחר שקשרו אותו לרתמה.

מכב"ה נמסר:

"לפני כשעה התקבל דיווח על מפעיל עגורן שרגלו נלכדה כתוצאה מתאונה שארעה במהלך העבודה על עגורן בגובה 50 מטרים.

למקום הוזנקו צוותי היחידה לחילוצים מיוחדים של מחוז מרכז, שפעלו בגובה רב תוך שימוש במערכות חבלים ייעודיות. לאחר הערכת מצב וביצוע פעולות בטיחות מורכבות, הלכוד נרתם למערכת חבלים והורד בשליטה ובזהירות אל הקרקע.

הלכוד הועבר להמשך טיפול רפואי."

צפו בתיעוד יוצא הדופן.

