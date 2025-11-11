"רגלו נלכדה" מלחיץ: מפעיל עגורן עבר תאונה בגובה 50 מטרים - כך חילצו אותו אנשי כב"ה | תיעוד מפעיל עגורן נאלץ לפנות לכב"ה לאחר שעבר תאונה בעודו באוויר | לפי הדיווח של כב"ה, המפעיל התמודד עם תאונה ופציעה ברגלו ולא יכל לרדת בחזרה לקרקע בכוחות עצמו | כך הוא חולץ (חדשות)