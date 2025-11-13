"מי שבירך מיוחד" | כך התקבל השר זאב אלקין באומן 

היום (חמישי), נערך ביקור רשמי ומכובד בעיר אומן שבאוקראינה, כאשר השר זאב אלקין יחד עם הנהלת “נתיב” קיימו סיור מקיף במוקדי החיים היהודיים בעיר.

את פני המשלחת קיבל רבה של אומן, הרב יעקב גאן, שאירח את המבקרים בחום ובהערכה. במהלך הביקור ערך הרב גאן “מי שברך” מיוחד לכבוד השר אלקין ולחברי המשלחת, והודה להם על פעילותם למען עם ישראל ועל תרומתם לחיזוק הזהות היהודית ברחבי העולם.

המשלחת פתחה את הביקור בקברו של רבי נחמן מברסלב זצוק״ל וכן סיירה במרכזי הקהילה, במוסדות החינוך, באתרי הפעילות התורנית והחברתית.

המבקרים הביעו התרשמות עמוקה מההתפתחות המרשימה שעוברת הקהילה באומן ומהפעילות הענפה המתקיימים בה לאורך כל ימות השנה.

בתחילת השבוע ביקרה המשלחת גם בעיר דנייפר, שם התקבלה על ידי רבה של העיר הרב שמואל קמינצקי שליט״א ועל ידי יו״ר הפדרציות היהודיות באוקראינה הרב מאיר סטמבלר. בביקור זה נחשפו חברי המשלחת לפעילות החינוכית, החברתית והקהילתית הענפה המתקיימת בעיר.

בביקור השתתפו הרב לוי אדרעי, האחראי על קשרי הממשל מטעם הקהילות היהודיות באוקראינה בישראל, מיכאל פינטו, מנכ״ל מרכז ברסלב באומן, נחמן שטיינברג, איש עסקים ונציג ההסתדרות הציונית באוקראינה.

הביקור הסתיים בתחושת הערכה עמוקה לשיתוף הפעולה ההדוק בין הגורמים בישראל לבין הנהגת הקהילה היהודית באומן ובראשה הרב יעקב גאן, ולהתחזקות הקשרים בין הקהילות היהודיות ברחבי אוקראינה.