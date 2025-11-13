ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין לארין מולן, עיתונאית אוסטרלית המזוהה כתומכת ישראל, והתייחס לשורה ארוכה של נושאים – מתלותה הכלכלית והביטחונית של ישראל בארצות הברית, דרך יחסיו עם הנשיא טראמפ והמלחמה האחרונה מול איראן וחמאס, ועד ביקורת חריפה על אנטישמיות במערב ועל הנהגת הרשות הפלסטינית.

בראיון שפורסם אחר הצהריים (חמישי) נתניהו פתח בקביעה נחרצת כי דרכו של ישראל היא עצמאות מוחלטת. "הכיוון שלי הוא בדיוק ההפך מתלות," אמר. "כשהפכתי לראש ממשלה ב-1996, ויתרתי בהדרגה על הסיוע הכלכלי מארצות הברית. כולם נדהמו, אבל צדקתי. עכשיו אני רוצה שגם תעשיית הנשק שלנו תהיה עצמאית ככל האפשר." לדבריו, עיקר הסיוע הביטחוני האמריקאי מושקע ממילא בתעשייה האמריקאית – "80 אחוזים ממנו מבוזבזים שם, לא בישראל" – ולכן ישראל צריכה לפתח יכולת ייצור עצמית מלאה.

נתניהו הדגיש כי ישראל אינה נזקקת לחיילים אמריקאים בשטח. "אנחנו נלחמים את הקרבות שלנו בעצמנו," אמר. "ישראל היא בעלת הברית היחידה של ארצות הברית שלא מבקשת מגפיים על הקרקע. בכך שאנחנו מגנים על עצמנו, אנחנו מגנים גם על אינטרסים אמריקאים – מונעים ממדינות שצועקות 'מוות לאמריקה' להשיג נשק גרעיני."

בהמשך התייחס ראש הממשלה לתיקים המשפטיים המתנהלים נגדו, תוך שהוא מודה לנשיא טראמפ על תמיכתו. "ביליתי שלושה ימים בשבוע בבית משפט, מדברים על בובת באגס באני שקיבל הבן שלי כשהיה בן חמש, או על כמה סיגרים מחבר," לעג נתניהו. "זה מגוחך. זה מתפרק. הנשיא טראמפ צדק כשאמר שמדובר בציד מכשפות פוליטי. זה פוגע גם בישראל וגם באמריקה, כי זה מונע ממני לעסוק בעתידה של המדינה ובמאמצי השלום."

כאשר נשאל אם יסכים לחנינה אמר: "אני אחשוב על זה, אבל ברור שלא אודה במשהו שלא עשיתי בשביל זה".

על רקע דבריו של חבר הקונגרס זוהרן ממדאני שיעצור אותו ואם הוא חושש מכך, השיב נתניהו בביטול. "טוב להיות מנהיג צעיר, אבל לא טוב להיות מנהיג צעיר וחסר השכלה. מי שלא מבין בכלכלה, באנטישמיות או בזהות של הרעים – מוטב שירענן את ידיעותיו לפני שהוא מדבר."

נתניהו המשיך לתאר את מה שהוא רואה כהישגיו ההיסטוריים בשינוי פני כלכלת ישראל. "כשנבחרתי לראשונה, הכלכלה הייתה חצי סוציאליסטית ובשפל. הכנסתי שווקים חופשיים, קפיטליזם, וזה העלה את כולם למעלה. ישראל הפכה למעצמת היי-טק, תל אביב התמלאה גורדי שחקים, והפערים הצטמצמו כי יותר אנשים נכנסו לשוק העבודה. סוציאליזם לא עובד – הוא חפירה עמוקה שקשה מאוד לצאת ממנה."

במקביל, נתניהו הזהיר מפני גל האנטישמיות בניו יורק ובמערב בכלל. "אנטישמיות הורסת חברות," אמר. "היא מתחילה ביהודים וממשיכה לקבוצות אחרות עד שהחברה כולה מתפרקת. אם זה עתידה של ניו יורק – זה עתיד עגום מאוד."

בהמשך עבר לדבר על סוריה והאזור. הוא סיפר שפעל להגן על הדרוזים בסוריה, שנרצחו בידי ג'יהאדיסטים, ודחק ביצירת אזור מפורז בדרום המדינה. "ראיתי סרטים שבהם ג'יהאדיסטים קורעים את הלב של אדם דרוזי בעודו בחיים. זה מחריד," תיאר. "אני רוצה הסדר שיבטיח הגנה למיעוט הדרוזי שם."

על הפלסטינים: "אי אפשר לבנות שלום על שקרים. עבאס משלם למחבלים לפי מספר היהודים שהם הורגים, קורא על שמם כיכרות ומלמד את ילדיו להשמיד את ישראל. לקרוא לו נסיך שלום זה שקר. המציאות היא שישראל – לא הרשות – היא הכוח לקדמה וליציבות." הוא הוסיף ביקורת על נשיא צרפת מקרון, שהעניק במה לעבאס: "העצה שלי למקרון היא כמו לממדאני – תלמד את העובדות. מי שתומך בישראל תומך באמריקה ובאירופה החופשית. מי שתומך בחמאס שורף את הדגלים שלכם."

ביחס לאיראן אמר נתניהו כי המשטר בטהראן "שפך מיליארדים לציר הטרור – חיזבאללה, חמאס ומשטר אסד – במקום לחינוך או תשתיות". לדבריו, הכלכלה הישראלית גדולה מזו של איראן אף שישראל מונה רק עשרה מיליון תושבים. "העם האיראני ראוי לחירות, אבל המשטר לא מצליח לצאת משקית נייר. קריסתו לא הייתה יעד ישיר של מבצע 'האריה העולה', אבל ייתכן שתהיה תוצאה שלו."

ראש הממשלה הוסיף כי הקשרים ההיסטוריים בין שני העמים מעוררים בו תקווה לעתיד אחר. "לפני 2,500 שנה מלך פרס כורש החזיר את היהודים לארצם. הוא היה חבר גדול. היום יש בטהראן מנהיגים שהולכים בדרכו של המן, שרצה להשמיד את היהודים. בסוף, אני מאמין, יגברו יורשיו של כורש ולא של המן."

נתניהו טען כי ישראל הצליחה לפגוע קשות בתשתיות האיראניות ובזרועות הטרור שלה. "פגענו באתרי גרעין, במפעלי טילים ובמטרות נוספות בדיוק לפי התוכנית. חמאס הושמד, חיזבאללה הוכה, משטר אסד איננו, ואיראן עצמה נחבלה קשות. גם החות'ים ספגו מכה." הוא הדגיש כי "הניצחון הזה, שנתיים בלבד אחרי טבח ה-7 באוקטובר, מוכיח את עוצמתה של ישראל ואת צדקת דרכה".

בהקשר המדיני ציין כי הוא שואף להרחיב את הסכמי אברהם ולהביא "שלום דרך כוח". "יש עכשיו הזדמנות חדשה," אמר. "אנחנו יכולים לקחת את ישראל לשלב הבא – להפוך אותה לאחת משלוש מעצמות הבינה המלאכותית והטכנולוגיה הקוונטית הגדולות בעולם."

נתניהו התחייב שלא לוותר על ביטחונה של ישראל בשום מצב. "השליטה הביטחונית בעזה תישאר בידינו. זה קרוב מדי לתל אביב כדי להפקיד בידי אחרים. לא נאפשר לאיש לבנות שם מחדש תאי טרור. זו חלק מתוכנית השלום של הנשיא טראמפ, והיא חיונית לביטחון ישראל."

בסיום הראיון סיכם נתניהו את תחושת שליחותו: "אני לא מוותר על ביטחון ישראל לאף אחד. ישראל היא מדינה עצמאית שמקבלת החלטות בעצמה, והעם הוא שיקבע את דרכה. אם ייתן לי את המנדט – אמשיך להוביל אותה קדימה, חזקה, חופשית ובטוחה."