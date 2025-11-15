כיכר השבת
לא בפעם הראשונה

מה קורה לטראמפ? שליח הבית הלבן סטיב ויטקוף ייפגש עם חליל אל-חיה | כל הפרטים

שגרירו של הנשיא טראמפ צפוי להיפגש בקרוב עם המחבל חליל אל-חיה, בכיר ארגון הטרור חמאס | בניגוד למדיניותה ארוכת השנים של ארה"ב, ויטקוף צפוי להיפגש פעם נוספת פנים מול פנים עם האיש הבכיר ביותר שנשאר לחמאס חו"ל | כל הפרטים (חדשות)

ח'ליל אל חיה בריאיון (צילום: מתוך אל-ג'זירה)

סטיב ויטקוף, השליח האמריקני של הנשיא טראמפ למשימות שלום, מקדם בימים האחרונים מהלך שנוי במחלוקת: מפגש פנים אל פנים עם חליל אל חיה, מי שמוביל את צוות המו״מ של ואחד מבכיריו האחרונים.

שני גורמים המעורים בפרטים אמרו ל'ניו יורק טיימס' כי השיחה צפויה להתקיים בקרוב, אם כי לא ברור מתי בדיוק, והלו״ז עשוי להשתנות ברגע האחרון.

הכוונה למפגש כזה אינה רק עניין טכני. עצם הנכונות להמשיך לדבר עם חמאס מסמנת את החלטת הבית הלבן להחזיק ערוץ ישיר גם מול גוף שהוגדר שנים כארגון טרור לפי החוק האמריקני.

, שמוביל את המגעים מאז נסגרה עסקת הפסקת האש, אינו מושפע מהקולות בירושלים ובוושינגטון המזהירים מפני מתן לגיטימציה לארגון. מבחינתו, השיחות הן כלי חיוני לשימור היציבות אחרי ההסדר שהשיגו הצדדים באוקטובר.

ויטקוף, על פי אחד הגורמים, מתכוון להציב מול אל חיה את השאלה המרכזית מבחינתו: כיצד שומרים על המסגרת הזו לאורך זמן ומקדמים מהלכים נוספים ליישום ההסדר.

ויטקוף ואל חיה כבר נפגשו בעבר. הפעם הראשונה שנחשפה פורסמה כמי שהתקיימה בשארם א-שייח באוקטובר, שבועות לפני החתימה על ההסכם. לצד השניים ישב אז ג׳ארד קושנר, שחתם יחד עם ויטקוף על פרטי המתווה שהוביל לסיום המלחמה ושחרור החטופים.

בריאיון ששודר ב-60 Minutes באוקטובר, סיפר ויטקוף כי פתח את המפגש ההוא במחווה אישית. הוא ניחם את אל חיה על מות בנו בתקיפה ישראלית בקטאר חודש קודם לכן, וסיפר שגם הוא קבר בן. אנדרו, בנו של ויטקוף, מת ממנת יתר ב-2011. לדבריו, הוא אמר לבכיר חמאס שהם שייכים לאותו מועדון אפל של הורים שאיבדו ילד.

ויטקוף אינו הראשון בממשל טראמפ שנפגש עם נציגי חמאס. אדם בוהלר, שליח הנשיא לענייני חטופים, קיים כמה סבבים עם גורמי חמאס בקטר במרץ האחרון בניסיון לשחרר אסיר בעל אזרחות אמריקנית ישראלית. אותם מגעים לא הביאו לתוצאה מעשית, אך מבחינת הממשל הם סללו את הדרך לערוץ ישיר, שוויטקוף ממשיך להפעיל גם כעת.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הבהיר במספר הזדמנויות שחמאס לא יישאר בשלטון בעזה, והדגיש כי ארגון הטרור ייאלץ להתפרק מנשקו, אולם עד כה, השלב השני של ההסכם שכולל את פירוק חמאס עוד לא החל, וארגון הטרור מבסס את שליטתו באזורים שממערב לקו הצהוב. מהדיווח בניו יורק טיימס לא ברור אם ארה"ב זנחה את תוכניותיה למגר את שלטון חמאס בעזה.

10
לא מתקרבים לרשע ואין לתת לו כבוד. חמאס הוא שופך דמים כל פגישה רק מחזקת את הרשעות
נפתלי
9
מפגש עם חמאס מחליש את ההרתעה, מסכן את אזרחי ישראל ואת אזרחי העולם ומעניק לרוצחים פלטפורמה בינלאומית. זה מהלך שגוי מוסרית ואסטרטגית
תמר
8
מפגש עם חמאס הוא בושה מוסרית. הוא מחליש את הערכים שהמערב מייצג, פוגע בזכויות נשים וילדים, ומעניק לרוצחים את הבמה להשגת תועלת פוליטית. כל פגישה כזו היא כשלון דיפלומטי
יששכר
7
חמאס הוא ארגון טרור רשמי, שרצח אזרחים, חטף ילדים ונשים, והרס בתים. כל מפגש עם הנהגת חמאס נחשב לתמיכה מוסרית עקיפה בפעולות הרשע שלהם, גם אם לא במעשה. לא ניתן להעניק לגיטימציה לפשעים נגד חפים מפשע זו עבירה מוסרית בסיסית.
גל
6
חמאס הוא ארגון שופכי דמים שרוצח ילדים חטף נשים ואזרחים חפים מפשע כל מפגש עם הנהגתם אפילו שליח נשיא ארה״ב מחזק את ידה של הרשעות ומחליש את עמודי הצדק המסר ברור אל תתנו להם במה אל תתנו לגיטימציה שמרו על החיים והערכים של עם ישראל
ליאור
5
כדי למתק את הדינים וה' הטוב ילחם לנו את המלחמה הזאת ונראה ניסים גדולים יאמר את הפסוק: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"
ישראל
4
בהצלחה לחיילי ישראל גיבורי חיל כשם שהפיל ה' את מחנה אשור בלילה אחד כך יפיל כל אויבינו ושונאינו לפניכם אל תפחדו ואל תיחתּו ה' יתברך איתכם מגן עליכם ומחזק את ידיכם תצאו בכוח ובאמונה ותשובו בשלום במהרה אמן כן יהי רצון
רונן
3
השארת חמאס חזק היא מתכון ודאי למלחמות נוספות חמאס הוא ארגון שמצהיר בגלוי שימשיך לתקוף אם לא ינוטרל הוא יתחמש מחדש יגדל מחדש ויתקוף מחדש. הבחירה היא בין פעולה עכשיו או מלחמה גדולה יותר מאוחר יותר
עובדיה
2
לוחמים ניסיון הסיכול הממוקד בקטאר נכשל זה נכון אבל אל תשכחו גם סינוואר התחמק כמה פעמים הוא היה מטר קדימה שנייה אחת מאחור ובכל זאת בסוף נפל תחת האש שלנו ברפיח ככה זה ייראה גם עם ח'ליל אל-חיה זאהר ג'בארין ניזאר עוודאללה ושאר ראשי הנחש
דניאל
1
כדי למתק את הדינים וה' הטוב ילחם לנו את המלחמה הזאת ונראה ניסים גדולים יאמר את הפסוק: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"
ישראל

