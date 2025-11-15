סטיב ויטקוף, השליח האמריקני של הנשיא טראמפ למשימות שלום, מקדם בימים האחרונים מהלך שנוי במחלוקת: מפגש פנים אל פנים עם חליל אל חיה, מי שמוביל את צוות המו״מ של חמאס ואחד מבכיריו האחרונים.

שני גורמים המעורים בפרטים אמרו ל'ניו יורק טיימס' כי השיחה צפויה להתקיים בקרוב, אם כי לא ברור מתי בדיוק, והלו״ז עשוי להשתנות ברגע האחרון.

הכוונה למפגש כזה אינה רק עניין טכני. עצם הנכונות להמשיך לדבר עם חמאס מסמנת את החלטת הבית הלבן להחזיק ערוץ ישיר גם מול גוף שהוגדר שנים כארגון טרור לפי החוק האמריקני.

ויטקוף, שמוביל את המגעים מאז נסגרה עסקת הפסקת האש, אינו מושפע מהקולות בירושלים ובוושינגטון המזהירים מפני מתן לגיטימציה לארגון. מבחינתו, השיחות הן כלי חיוני לשימור היציבות אחרי ההסדר שהשיגו הצדדים באוקטובר.

ויטקוף, על פי אחד הגורמים, מתכוון להציב מול אל חיה את השאלה המרכזית מבחינתו: כיצד שומרים על המסגרת הזו לאורך זמן ומקדמים מהלכים נוספים ליישום ההסדר.

ויטקוף ואל חיה כבר נפגשו בעבר. הפעם הראשונה שנחשפה פורסמה כמי שהתקיימה בשארם א-שייח באוקטובר, שבועות לפני החתימה על ההסכם. לצד השניים ישב אז ג׳ארד קושנר, שחתם יחד עם ויטקוף על פרטי המתווה שהוביל לסיום המלחמה ושחרור החטופים.

בריאיון ששודר ב-60 Minutes באוקטובר, סיפר ויטקוף כי פתח את המפגש ההוא במחווה אישית. הוא ניחם את אל חיה על מות בנו בתקיפה ישראלית בקטאר חודש קודם לכן, וסיפר שגם הוא קבר בן. אנדרו, בנו של ויטקוף, מת ממנת יתר ב-2011. לדבריו, הוא אמר לבכיר חמאס שהם שייכים לאותו מועדון אפל של הורים שאיבדו ילד.

ויטקוף אינו הראשון בממשל טראמפ שנפגש עם נציגי חמאס. אדם בוהלר, שליח הנשיא לענייני חטופים, קיים כמה סבבים עם גורמי חמאס בקטר במרץ האחרון בניסיון לשחרר אסיר בעל אזרחות אמריקנית ישראלית. אותם מגעים לא הביאו לתוצאה מעשית, אך מבחינת הממשל הם סללו את הדרך לערוץ ישיר, שוויטקוף ממשיך להפעיל גם כעת.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הבהיר במספר הזדמנויות שחמאס לא יישאר בשלטון בעזה, והדגיש כי ארגון הטרור ייאלץ להתפרק מנשקו, אולם עד כה, השלב השני של ההסכם שכולל את פירוק חמאס עוד לא החל, וארגון הטרור מבסס את שליטתו באזורים שממערב לקו הצהוב. מהדיווח בניו יורק טיימס לא ברור אם ארה"ב זנחה את תוכניותיה למגר את שלטון חמאס בעזה.