המשטרה מפרסמת היום (ראשון) הודעה לציבור, ברקע ניסיונות של נוכלים להתחזות למשטרה בהודעות SMS.

לפי הודעת המשטרה, לאחרונה התקבלו במשטרת ישראל פניות מהן עולה כי נשלחו לציבור הודעות sms ובמייל עם הכיתוב "התראה אחרונה חוב עבור עבירות תנועה" ובה קישור המוביל לתשלום כספי באופן מקוון.

"אנו מבהירים כי הודעה זו הינה הודעת כזב אינה פניה ממשטרת ישראל וככל הנראה מדובר בניסיון הונאה או דיוג", אומרת המשטרה.

המשטרה הבהירה כי הקישור המצורף להודעה מוביל לדף מזוייף הנחזה לדף לגביית חוב ובו פרטי חוב מזוייפים.

לפי הנחיית המשטרה, יש להתעלם מההודעות ולדווח על קבלת הודעה למשטרת ישראל באמצעות הגשת תלונה מקוונת או בתחנה.

המשטרה גם הבהירה כיצד נראית פנייה אותנטית של המשטרה לאזרחים:L

1. כיצד מודיע אגף התנועה של המשטרה לבעל רכב על ביצוע עבירת תנועה ? יישלח דו"ח תנועה או הזמנה לדין באמצעות דואר ישראל במכתב רשום בלבד, לכתובת בעל-הרכב כפי שרשומה במשרד הפנים.

2. פניה של אגף התנועה בדוא"ל תהיה רק כמענה - במקרה שבעל הרכב פנה קודם למרכז פניות נהגים וביקש לקבל את המענה לפניה בחזרה לדואר האלקטרוני.

3. שימו לב לכתובת הדוא"ל ממנה נשלח המכתב - *ואם קיימת הסיומת gov.il. בכל מקרה בו עולה חשד כי מדובר בפניה כוזבת וחשש לניסיון דיוג:

• אל תלחצו על הקישור המצורף

• אל תורידו קבצים למחשב

• דווחו למשטרת ישראל.