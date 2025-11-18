בשורה: מעכשיו העירוב מחובר גם לערים סמוכות - כך זה נראה

בימים אלו הושלם בהצלחה אחד מהפרויקטים ההלכתיים והתשתיתיים החשובים ביותר בעיר נס ציונה – חידוש והרחבת מערך עירוב השבת בכל רחבי נס ציונה.

בהשקעה תקציבית גדולה ובסיוע מלא של המשרד לשירותי דת, מתברכת נס ציונה במערך עירוב מהודר לטובת הציבור שומרי השבת בעיר ובאזור.

העבודות נמשכו חודשים ארוכים ביוזמתו והובלתו של יו"ר המועצה הדתית הרב רחמים דוד, ובפיקוחו ההדוק של הגאון רבי אברהם צוריאל רב העיר. המועצה הדתית מציינת כי העירוב החדש מקיף את כל שכונות העיר ואף מחובר לערים הסמוכות, בשורה משמעותית לתושבים שיוכלו כעת להתנייד לערים סמוכות ללא חשש.

במסגרת הפרויקט שודרגו ותוקנו קווי העירוב הישנים, הוצבו עמודים חדשים וחוזקו קטעי העירוב לשמירה מלאה על הרצף ההלכתי. גם האזורים המרוחקים בעיר נכללים כיום בתחום העירוב, ובכך זכתה נס ציונה לפתרון מושלם עבור כלל תושבי העיר.

יו"ר המועצה הדתית הרב רחמים דוד אמר: "זה היום עשה ה' – נגילה ונשמחה בו. אני מודה למשרד לשירותי דת, לשר היוצא הרב מיכאל מלכיאלי ולמנכ"ל המשרד הרב יהודה אבידן על התמיכה הרבה בפרויקט החשוב הזה. תודה מיוחדת לר' אהרון עמנואל, מנהל אגף מבני דת, על הליווי הצמוד והמענה הרציף. בזכותם זכינו לעירוב מהודר – גם לשיטת המחמירים – מהטובים בארץ.