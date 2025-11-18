כיכר השבת
וְנִקֵּיתִי דָּמָם לֹא נִקֵּיתִי

תושב קריית ארבע: אהרון כהן הי"ד הוא הנרצח בפיגוע בגוש

הותר לפרסום כי הנרצח בפיגוע הנורא בגוש מוקדם יותר היום הוא אהרון כהן, תושב קריית ארבע | אהרון כהן, בן 70 בהירצחו על ידי בני עוולה, היה אבא וסבא לשישה (חדשות) 

4תגובות
נר נשמה (Unsplash)

אהרון כהן הי"ד מקריית ארבע הוא הנרצח ב שהתרחש מוקדם יותר היום (שלישי) בגוש עציון.

כהן, בן 71 במותו היה אבא וסבא לשישה ילדים ונכדים.

קריית ארבע פרסמה הודעת אבל:

"בית קרית ארבע חברון, מרכין ראש ומשתתף בצערם של משפחת כהן עם הירצחו בידי בני עוולה של אהרון כהן הי"ד,תושב קרית ארבע חברון, מוותיקי העיר.

בשם כלל תושבי הקריה, אנו שולחים תנחומים כנים למשפחה היקרה ומחבקים חיבוק חם ועוטף בשעה קשה זו. הלוויה תתקיים בשעה 21:00 מבית ההספדים באזור תעשיה א'.

"המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים."

כזכור, מוקדם יותר היום התרחש פיגוע משולב בצומת הגוש, בו היו מעורבים שני מחבלים, שביצעו דריסה ולאחריה יצאו מהרכב והתחילו לדקור אזרחים שהיו במקום. בהצלה יו"ש ללא גבולות דיווחו: "מסתמן שברכב של המחבלים אותרו מטעני צינור שהמחבלים לא הספיקו ליידות לפני שנוטרלו בשטח".

דובר צה״ל אישר את הפרטים ובהודעה שהוציא נכתב: "בהמשך לדיווח על פיגוע בצומת הגוש שבחטיבת עציון, מדובר בפיגוע דריסה ודקירה. כוחות צה״ל חיסלו שני מחבלים בנקודה. ברכב בו השתמשו המחבלים אותרו מספר אמצעי חבלה אשר מזוכים כעת בנקודה על ידי חבלני מג"ב איו"ש. כוחות צה"ל רבים מבצעים חסימות, מכתרים כפרים וסורקים במרחב".

מאוחר יותר נקבע מותו של הפצוע האנוש, אהרון כהן הי"ד.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
כדי למתק את הדינים וה' הטוב ילחם לנו את המלחמה הזאת ונראה ניסים גדולים יאמר את הפסוק: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"
ישראל
3
עת צרה היא ליעקב, וממנה ייוושע. בימים שבהם הדין נשגב מאיתנו אנו מגביהים תפילה של רבים שתעמוד להחזרת החללים החטופים ולהצלחת החיילים קוראים את הפרקים: י״ג, כ׳, כ״ב, מ״ז, פ״ג, ק״י, קכ״א, קל׳, קמ״ב. בכוח התורה והתפילה ירחם ה' על עמו.
פנחס
2
ברוך דיין האמת. שד' ינקום נקמת דם עבדיו במהרה!!!!
אני
1
ארדפה איבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם
דוד

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר