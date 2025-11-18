תושב קריית ארבע: אהרון כהן הי"ד הוא הנרצח בפיגוע בגוש

אהרון כהן הי"ד מקריית ארבע הוא הנרצח בפיגוע שהתרחש מוקדם יותר היום (שלישי) בגוש עציון.

כהן, בן 71 במותו היה אבא וסבא לשישה ילדים ונכדים.

קריית ארבע פרסמה הודעת אבל:

"בית קרית ארבע חברון, מרכין ראש ומשתתף בצערם של משפחת כהן עם הירצחו בידי בני עוולה של אהרון כהן הי"ד,תושב קרית ארבע חברון, מוותיקי העיר.

בשם כלל תושבי הקריה, אנו שולחים תנחומים כנים למשפחה היקרה ומחבקים חיבוק חם ועוטף בשעה קשה זו. הלוויה תתקיים בשעה 21:00 מבית ההספדים באזור תעשיה א'.

"המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים."

כזכור, מוקדם יותר היום התרחש פיגוע משולב בצומת הגוש, בו היו מעורבים שני מחבלים, שביצעו דריסה ולאחריה יצאו מהרכב והתחילו לדקור אזרחים שהיו במקום. בהצלה יו"ש ללא גבולות דיווחו: "מסתמן שברכב של המחבלים אותרו מטעני צינור שהמחבלים לא הספיקו ליידות לפני שנוטרלו בשטח".

דובר צה״ל אישר את הפרטים ובהודעה שהוציא נכתב: "בהמשך לדיווח על פיגוע בצומת הגוש שבחטיבת עציון, מדובר בפיגוע דריסה ודקירה. כוחות צה״ל חיסלו שני מחבלים בנקודה. ברכב בו השתמשו המחבלים אותרו מספר אמצעי חבלה אשר מזוכים כעת בנקודה על ידי חבלני מג"ב איו"ש. כוחות צה"ל רבים מבצעים חסימות, מכתרים כפרים וסורקים במרחב".

מאוחר יותר נקבע מותו של הפצוע האנוש, אהרון כהן הי"ד.