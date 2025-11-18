ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף הערב (שלישי) בהכנסת ספר תורה לעילוי נשמתו של בנו של שגריר ישראל בארה״ב, יחיאל לייטר, רס״ן (במיל׳) ד״ר משה ידידיה לייטר ז״ל, מפקד פלגה בסיירת שלדג, שנפל בקרב ברצועת עזה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה למשפחה:

״למשפחת לייטר היקרה,

לחברים הרבים שנמצאים כאן היום,

זהו רגע מרגש מאוד. אני זוכר שביקרתי אתכם בימי השבעה. קורע לב. כשלמדתי על נפילתו של משה, זה זעזע אותי עד עמקי נשמתי. הוא היה סמל ומופת לישראלי, יהודי, שנלחם על קיומנו והקריב את חייו למען נצח ישראל, וגם ביקש ועשה רבות בתוכנית 'קודקוד', כדי שכולנו נצטרף למשימה הקדושה הזאת", אמר נתניהו למשפחה.

ראש הממשלה הוסיף: "אני ראיתי את עוצמת הרוח במשפחה, אצל האם והאב והאחים. אצלך יחיאל, שעכשיו אתה נושא בעול של ייצוג ישראל בזירה החשובה ביותר בין האומות, ושם אתה מציג את צדקת דרכנו, את זכותנו על ישראל, את מורשת עמנו, את האמונה בניצחוננו."

נתניהו התייחס גם לשנתיים של המלחמה: "בשנתיים האחרונות עשינו רבות כדי לבסס את קיומנו בארץ הזאת. הכינו בציר הטרור של איראן ב-360 מעלות, ועוד ידינו נטויה, והיא גם נדרשת. היום חווינו התקפת טרור פלסטינית נוספת, ואנחנו נחושים להשלים את המלחמה בכל הזירות, כולל בפירוק החמאס מנשק ופירוז רצועת עזה כדי להבטיח שמעזה לא תשקף סכנה גדולה יותר.

אבל נראה לי שהניצחון הגדול ביותר שלנו, שהפתיע את כל העולם, זה ניצחון הרוח. הרוח הזאת מתבטאת בצורה מופלאה בסיפור של הקרבתו ורוחו של משה לייטר, הי"ד, שהוא מופת לכל עם ישראל וגם - אני יכול לספר לכם - לרבים מידידי ישראל בעולם.

זו זכות עצומה להיות כאן בהכנסת ספר תורה על שמו, ואני מבקש לברך כל אחד ואחד מכם, כל אחת ואחת מכן, שעוסקים במלאכה הקדושה הזו של הנצחתו להמשך פעולתו. תהיו ברוכים״, סיים נתניהו את דבריו.