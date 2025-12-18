גורמים המעורים בחקירת היעלמותה של היימנוט קסאו הבהירו היום (חמישי) כי למרות מעצרו של חשוד בפרשה, נכון לשעה זו לא נרשמה פריצת דרך שמובילה לפתרון התעלומה, כך דווח בחדשות 12.

במערכת אכיפת החוק הדגישו כי על אף התקווה למצוא קצה חוט משמעותי שיקשור את העצור לאירוע ההיעלמות, ייתכן שמדובר בצירוף מקרים בלבד. המקורות ציינו כי בכוונת המשטרה לבחון את המידע היטב בשל חשיבותו היחסית בתיק, אך בשלב זה נותרו סימני שאלה רבים ללא מענה.

החשוד, תושב באר שבע בן שישים ושלוש, נעצר בעקבות תיעוד שהעלה חשד לניסיון תקיפה של ילדה בת אחת עשרה בתחילת השבוע בבאר שבע. הילדה, שהתגוררה בעבר עם היימנוט במרכז הקליטה בצפת, שחזרה כי האיש נכנס לביתה בבקשה לקבל כוס מים ובשלב מסוים התקרב.

לדבריה, היא הצליחה להימלט בעוד הוא רודף אחריה. היא הוסיפה כי חשה פחד עמוק שגורלה יהיה דומה לזה של חברתה מהעבר, אותה היא זוכרת כילדה מצחיקה וחייכנית.

הקשר לפרשת ההיעלמות מצפת התחזק בקרב החוקרים בשל כמה נקודות דמיון. התברר כי בין החשוד לבין משפחתה של היימנוט ומשפחת הילדה מבאר שבע קיימת היכרות ממושכת עוד מתקופת מגוריהם המשותפת בצפת. כמו כן, עלה כי בעת ניסיון התקיפה בבאר שבע שהה אביה של הילדה באתיופיה, בדיוק כפי ששהה אביה של היימנוט באתיופיה בעת שנעלמה בחודש פברואר של השנה שעברה.

בית המשפט האריך את מעצרו של החשוד עד ליום שלישי הבא בשל מסוכנות וחשש לשיבוש הליכי חקירה. החשוד עצמו ממשיך להכחיש את החשדות וטוען כי בעת היעלמותה של היימנוט הוא כבר לא התגורר בצפת. עורך דינו מטעם הסנגוריה הציבורית, רן אלון, מסר כי המשטרה רואה צל הרים כהרים וכי מדובר בניפוח של המציאות מעבר לכל פרופורציה. חוקרי יחידת להב ממשיכים לנסות להפיק מידע מהחשוד שעשוי לסייע בקידום החקירה.