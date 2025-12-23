מועמד האופוזיציה לראשות הממשלה נפתלי בנט, תקף הערב בחריפות את לשכת ראש הממשלה בעקבות פרשיית קטארגייט, וכינה את האירועים "הבגידה החמורה ביותר בתולדות מדינת ישראל".

בנט טען כי יועצים קרובים לנתניהו פעלו עבור קטאר תמורת תשלום בזמן מלחמה, בעוד שבליכוד הגיבו במתקפה אישית חריפה וטענו כי מדובר בעלילת דם ובמיחזור שקרים.

בנט פתח את דבריו ואמר כי "המילים הבאות שאגיד הן כואבות לי מאד כיהודי וכישראלי, אבל אני עומד מאחורי כל אחת מהן". לדבריו, עם ישראל נחשף לפרשייה ביטחונית חמורה ביותר שבה מתוך קודש הקודשים של ביטחון ישראל, לשכת ראש הממשלה, יועציו הקרובים ביותר של נתניהו פעלו עבור מדינת האויב קטאר תמורת כסף, וכל זאת בשעת מלחמה נגד חמאס. בנט הדגיש כי "קטאר היא חמאס", והוסיף כי "הבגידה הזאת היא סכין בלב חיילינו הגיבורים, וסכין בלב עם ישראל כולו".

עוד הוסיף בנט כי החומרים מציגים תמונה מפורטת של יועצים העובדים בחריצות לקידום האינטרס הקטארי תוך ניצול מעמדם, ומדווחים על פעולותיהם למפעיליהם. הוא ציין כי אין מדובר באנשים זוטרים אלא בדרגים בכירים, וכי השתלת סוכנים כזו היא הצלחה מודיעינית של האויב. בנט תהה מדוע ראש הממשלה נתניהו שותק: "למה הוא ממשיך עד לרגע זה לחפות על הבגידה בלשכתו? הרי מרגע שהוא גילה את הפרשה, הוא היה אמור להיות הראשון לזעוק ולפעול". הוא פנה לשב"כ ולמשטרה בדרישה למצות את החקירה עד תום ולברר מי ידע על הפעולות ומתי נודע הדבר לנתניהו.

הגשם רחוק מלהסתיים: זו תחזית מזג האוויר לקראת סוף השבוע אריה רוזן | 21:06

בדבריו, ניסה ראש הממשלה לשעבר לקשר את הפרשייה לנתניהו בעצמו.

בתגובה לדברים, מסרו בליכוד כי שרוליק איינהורן ואלי פלדשטיין מעולם לא היו חלק מלשכת ראש הממשלה. מטעם המפלגה נמסר כי "בכל החומרים שנחשפו אין ולו בדל של מעורבות לשכת ראש הממשלה או מי מטעמה, להיפך". בליכוד הדגישו כי מתחילת המלחמה נתניהו ולשכתו תקפו את קטאר, ואף ספגו על כך ביקורת מהתקשורת ומבכירים במערכת הביטחון שטענו כי הדבר מסכן את עסקת החטופים.

בתגובת הליכוד תקפו את בנט אישית וציינו כי "מוטב שבנט יבחר להשתמש במילה 'בגידה' שיסתכל על עצמו". הם האשימו את בנט בבגידה בבוחריו עם הקמת הממשלה הקודמת וטענו כי הוא הכניס אלפי פועלים עזתים לישראל שהכינו את הקרקע לאירועי השבעה באוקטובר. "מפלטו של הארכי נוכל בנט היא המצאת עלילות דם", נמסר מהליכוד, שם טענו כי בנט ממחזר שקרים כדי להסיט את הדיון מחומרים שנחשפו בפריצה לטלפון שלו.