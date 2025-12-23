כיכר השבת
מכוון לפסגה

בנט והליכוד 'ראש בראש': "בגידה בלשכת ראש הממשלה" - והעקיצה על הטלפון 

ראש הממשלה לשעבר בנט דיבר הערב על "בגידה" בלשכת ראש הממשלה, כשהוא מקשר את אירוע קטארגייט ל"לשכת נתניהו" | בליכוד הגיבו בהקשר לטלפון של בנט שנפרץ לכאורה (חדשות) 

14תגובות
נתניהו ובנט. ארכיון (צילום: Miriam Alster/FLASH90)

מועמד האופוזיציה לראשות הממשלה , תקף הערב בחריפות את לשכת ראש הממשלה בעקבות פרשיית קטארגייט, וכינה את האירועים "הבגידה החמורה ביותר בתולדות מדינת ישראל".

בנט טען כי יועצים קרובים ל פעלו עבור קטאר תמורת תשלום בזמן מלחמה, בעוד שבליכוד הגיבו במתקפה אישית חריפה וטענו כי מדובר בעלילת דם ובמיחזור שקרים.

בנט פתח את דבריו ואמר כי "המילים הבאות שאגיד הן כואבות לי מאד כיהודי וכישראלי, אבל אני עומד מאחורי כל אחת מהן". לדבריו, עם ישראל נחשף לפרשייה ביטחונית חמורה ביותר שבה מתוך קודש הקודשים של ביטחון ישראל, לשכת ראש הממשלה, יועציו הקרובים ביותר של נתניהו פעלו עבור מדינת האויב קטאר תמורת כסף, וכל זאת בשעת מלחמה נגד חמאס. בנט הדגיש כי "קטאר היא חמאס", והוסיף כי "הבגידה הזאת היא סכין בלב חיילינו הגיבורים, וסכין בלב עם ישראל כולו".

עוד הוסיף בנט כי החומרים מציגים תמונה מפורטת של יועצים העובדים בחריצות לקידום האינטרס הקטארי תוך ניצול מעמדם, ומדווחים על פעולותיהם למפעיליהם. הוא ציין כי אין מדובר באנשים זוטרים אלא בדרגים בכירים, וכי השתלת סוכנים כזו היא הצלחה מודיעינית של האויב. בנט תהה מדוע ראש הממשלה נתניהו שותק: "למה הוא ממשיך עד לרגע זה לחפות על הבגידה בלשכתו? הרי מרגע שהוא גילה את הפרשה, הוא היה אמור להיות הראשון לזעוק ולפעול". הוא פנה לשב"כ ולמשטרה בדרישה למצות את החקירה עד תום ולברר מי ידע על הפעולות ומתי נודע הדבר לנתניהו.

בדבריו, ניסה ראש הממשלה לשעבר לקשר את הפרשייה לנתניהו בעצמו.

בתגובה לדברים, מסרו בליכוד כי שרוליק איינהורן ואלי פלדשטיין מעולם לא היו חלק מלשכת ראש הממשלה. מטעם המפלגה נמסר כי "בכל החומרים שנחשפו אין ולו בדל של מעורבות לשכת ראש הממשלה או מי מטעמה, להיפך". בליכוד הדגישו כי מתחילת המלחמה נתניהו ולשכתו תקפו את קטאר, ואף ספגו על כך ביקורת מהתקשורת ומבכירים במערכת הביטחון שטענו כי הדבר מסכן את עסקת החטופים.

בתגובת הליכוד תקפו את בנט אישית וציינו כי "מוטב שבנט יבחר להשתמש במילה 'בגידה' שיסתכל על עצמו". הם האשימו את בנט בבגידה בבוחריו עם הקמת הממשלה הקודמת וטענו כי הוא הכניס אלפי פועלים עזתים לישראל שהכינו את הקרקע לאירועי השבעה באוקטובר. "מפלטו של הארכי נוכל בנט היא המצאת עלילות דם", נמסר מהליכוד, שם טענו כי בנט ממחזר שקרים כדי להסיט את הדיון מחומרים שנחשפו בפריצה לטלפון שלו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (68%)

לא (32%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

14
הארכי נוכל מוכן להפוך את המדינה כדי לזכות שוב בערמה בראשות הממשלה אין גבול לשחיתות ולשקר שלו.
אלי
13
האמת היא מר בנט שהכאב שלך נגוע בצביעות מה הכאב שלך שווה אם במשך כהונה שלך הכנסת חלופה מדינית ומסוכנת שפגעה בביטחון המדינה? כאב יהודי אמיתי לא מגיע ממילים ריקות או מהצגה דרמטית אלא ממעשים של אחריות אמיתית הכאב שלך נראה כרכילאות פוליטית על גבו של ציבור שלם
ניסים
12
אדוני, תדבר על המעשים שלך קודם הכנסת עובדים מסוכנים התנהלות מול עזה ואז תבכה על ההיסטוריה הדיבורים על כאב יהודי נשמעים כאן כאמירות ריקות שלא מחזיקות מים
נופר
11
מר בנט אין ולו הוכחה אחת לכך שלשכת ראש הממשלה פעלה בניגוד לאינטרס המדינה הטענות שלך הן סתם סנסציה פוליטית לשכת ראש הממשלה והיועצים שלה פועלים ללא לאות למען ביטחון ישראל לא כדי למכור סודות
דוד
10
הבגידה לטענתך לא קיימת אתה משתמש במילה בגידה ככלי להפחדה ולהטלת ספקות אך אין כל ראיה ממשית אין לשכת ראש הממשלה או יועציה שפעלו לרעת עם ישראל להפך הם דאגו לביטחון חיילי צה"ל והאזרחים
שמאי
9
זה נשמע כמו פייק ניוז פוליטי האשמה חמורה ללא שום ראיות. כל ניסיון שלך לקשר את לשכת ראש הממשלה לפעולות של אויב הוא מניפולציה ברורה
מגידו
8
חיילי צה"ל והעם לא נפגעו מלשכת ראש הממשלה הניסיון שלך למנף את המילה 'בגידה' הוא פוליטיקה מלוכלכת
שמעון
7
להציב סכין בלב העם במילים בלבד זו שמץ של חוסר יושרה מעשים אמיתיים מדברים יותר מהמילים שלך
רוזן
6
הדיבור שלך מלא בצביעות הציבור הישראלי איננו נאיבי הוא מבין שהצגת עצב דרמטי היא רק ניסיון להסיט את הדיון ממחדלי הממשלה שלך בעבר
סער
5
אין כל ראיה שתומכת בכך האשמות כאלו הן פייק ניוז פוליטי, שנועדו לפגוע בכבוד נתניהו וליצור כותרות דרמטיות
נכיטגל
4
זו הטלת אשמה ריקה ראש הממשלה ויועציו אינם מחויבים להיכנס לדרמות פוליטיות של אופוזיציה כל ההחלטות נעשו תוך שקיפות מלאה עם גורמי הביטחון השתקה אינה חפות היא שיקול ביטחוני נבון שלא להסיט תשומת לב במהלך מלחמה
ניסני
3
הכאב שלך הוא משחק פוליטי לא מעשה של מנהיגות יהודית אמיתית מנהיג אמיתי לא מדבר על כאב, הוא פועל למען עם ישראל
שמואל
2
ספק שהמילים שלך מלאות דרמטיות אך כאב יהודי אמיתי נמדד במעשים לא בדיבורים מה חשיבות הצהרת כאב זה אם במהלך כהונתך בממשלה הכנסת חלופות מסוכנות, פעלת נגד עקרונות ביטחון חשובים, וריבית בעיות על הציבור? הכאב שאתה מציג הוא פיקנטריה פוליטית ולא אמת מהדהדת
וולבה
1
בנט הקים את הממשלה הקודמת במטרה להחליף את נתניהו וזו הייתה מהלך שנחשב על ידי רבים בימין ובליכוד כבגידה פוליטית לשכת ראש הממשלה היא מרחב מבוסס אמון שבו ראש הממשלה וסביבתו חייבים להיות בעלי קו אידיאולוגי משותף
עובדיה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר