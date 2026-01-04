כיכר השבת
איפה ההורים?

ילד בן 7 ירד לבור בעומק 14 מטרים - ולא הצליח לצאת: כך נראו רגעי החילוץ | צפו 

ילד קטן, בן 7 בלבד, ירד באופן עצמאי לבור בעומק של 14 מטרים, שם הוא גילה כי אינו מסוגל לעלות בחזרה | כוחות הכיבוי העלו אותו באמצעות מנוף לפני הקרקע - כך נראה חילוצו (חדשות) 

רגעי החילוץ (דוברות כב"ה יו"ש)

כב"ה מדווח היום (ראשון) על מיני-דרמה שהתרחשה בבנימין, כאשר ילד רך, בן 7 בלבד, החליט לרדת לבור בעומק של 14 מטרים - מקביל לבניין כבן 4 קומות.

לפי הדיווח, הילד הצעיר ירד בכוחות עצמו לבור, אולם גילה כי הוא אינו מסוגל לעלות בחזרה והזעיק את כוחות הכיבוי שהוציאו אותו באמצעות מנוף ייעודי.

לפי הודעת כב"ה, לוחמי אש ממרחב בנימין, בסיוע צוות של היחידה לחילוצים מיוחדים ממרחב שומרון פעלו לפני זמן קצר לחילוץ ילד שירד לבור בעומק של 14 מטרים ביישוב אחיה בגבעות שילה.

הצוות שהגיע למקום זיהה בור ובו ילד בן שבע שעל פי תחקור ראשוני ירד בצורה עצמאית לבור, ונקלע למצוקה.

צוותי היחידה לחילוצים מיוחדים בנו במקום עמדה ועלייה הרכיבו מערכת חבלים לטובת ירידה לבור, וחילוץ את הילד.

רב רשף צחי בן אהרון מפקד המשמרת תיאר את המקרה:

"הצוותים שהגיעו למקום פעלו במהירות על מנת לחלץ את הילד עוד בטרם רדת החשיכה. עם הגעת הצוותים, יצרו קשר עם הילד, הרגיעו אותו, והסבירו לו על מהלך החילוץ. המחלץ ירד אל תוך הבור, ורתם את הילד למערכת החבלים. לוחמי אש חילצו את הילד כשמצבו הוגדר טוב."

כיכר השבת
