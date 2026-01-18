משרדי התחבורה והאוצר תמכו היום (ראשון) בהצעות החוק של ח"כ איתן גינזבורג (כחול לבן) וח"כ משה פסל (הליכוד) שיקודמו כבר מהשבוע הקרוב בכנסת.

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום (ראשון) את הצעות החוק הפרטיות של חברי הכנסת איתן גינזבורג (כחול לבן) ומשה פסל (הליכוד), שנועדו לפתוח את שוק התחבורה הישראלי לתחרות ולאפשר הפעלה של תחבורה שיתופית בתשלום, בדומה לשירות Uber הפועל במרבית מדינות המערב.

מדובר במהלך משולב של הח"כים מהאופוזיציה ומהקואליציה, שחברו יחד כדי לקדם את הפתרון למצוקת התחבורה ויוקר המחיה. המהלך זכה לתמיכה מחברי הממשלה ובראשם משרת התחבורה, וכן משר האוצר, והחוק צפוי להגיע להצבעה בקריאה הטרומית במליאת הכנסת כבר ביום רביעי השבוע.

הצעת החוק מבקשת לתקן את פקודת התעבורה ולהתיר נסיעות משותפות פרטיות בתשלום, ובתוך כך לקבוע תנאים ברורים להסעות אלו לרבות גיל נהג מינימלי, ותק נהיגה, ביטוחים מתאימים ושקיפות מלאה במחיר ובדירוג הנהגים.

ח״כ איתן גינזבורג, יוזם החוק בירך על הצעד: "שמח שבממשלה השכילו לתמוך בחוק, זהו צעד ענק בדרך לרפורמה נדרשת בשוק הנסיעות השיתופיות ולבשורה צרכנית אמיתית. הוכחנו שכשיש מטרה צודקת, אפשר לשים את הפוליטיקה בצד ולעבוד יחד למען הציבור. האזרח הישראלי משלם כבר יותר מדי זמן מחירים מופקעים על נסיעות וסובל ממחסור חמור במוניות, בזמן שבכל העולם כבר נהנים מתחבורה שיתופית מתקדמת, זמינה וזולה. הגיע הזמן לפתוח את השוק לתחרות, להוזיל את יוקר המחיה ולאפשר סוף סוף תחבורה שיתופית, שהיא צורך ישראלי אמיתי״.

עוד אמר גינזבורג: ״UBER זה רק שם קוד, יש מגוון חברות תחבורה שיתופיות הפועלות ברחבי העולם שהחוק הקיים לא מאפשר להן לפעול בישראל, ואת זה אנחנו נתקן".

יצויין שהצעת החוק מספקת גם פתרון להתנגדות בעלי המוניות, שהיוותה חסם מרכזי למהלך עד היום. זאת באמצעות קרן החזרים שתיגזר מרווחי הנסיעות השיתופיות, ותאפשר לבעלי מוניות המעוניינים בכך להחזיר את הרשיון שלהם ולקבל פיצוי כספי. כך מובטחת פתיחת השוק לתחרות מבלי לפגוע בהשקעתם של הנהגים הוותיקים. עם זאת, ח"כ גינזבורג מדגיש: "במדינות רבות בעולם מוניות מורשות ממשיכות לפעול לצד התחרות הבריאה, וחלקן אף רשומות לאפליקציות השיתופיות ובכך נהנות "משני העולמות", דבר שאבקש לאפשר גם בארץ - שלא יצריך וויתור על רשיונות".

ח״כ משה פסל: ״ברוב העולם המערבי אזרחים נוסעים באפליקציות שיתופיות במחירים מצחיקים, וגם בישראל הגיע הזמן להביא את הבשורה הזו לציבור. בארה"ב, בחלק מהמקומות כבר פועלים פתרונות תחבורה מתקדמים, כולל מוניות ללא נהג ואי אפשר לעצור את הקדמה. לצד זאת, ברור לחלוטין שחובה להסדיר את התחום בצורה אחראית ולדאוג לפיצוי הוגן לנהגי המוניות״.