אימה של התינוקת הקטנה ליה ע"ה שנספתה באסון הנורא במעון בירושלים, פרסמה הערב (שלישי) פוסט כואב בו ביקשה להפסיק את ה"פייק ניוז" סביב האירוע הנורא.

"ליה שלנו, הפרח שלנו נקטפת מוקדם מידי האובדן האובדן שלך השאיר בי חור עצום בנשמה", כתבה האם גולובנציץ.

היא הוסיפה נקודת מבט אישית וכואבת על האירוע: "כואב לי שהטרגדיה שלנו מקושרת עם אלימות, שנאה והפגנות זו לא הדרך שלנו ולא האמונה שלנו".

"חשוב לי להבהיר: למעט האנשים המעורבים בדבר - אף אחד לא יודע את העובדות. רצים שקרים נתונים כוזבים ותמונות שיצאו מהקשרם, ואני שקיבלתי חלק מהמידע השגוי מערוצים כאלה ואחרים התייסרתי על מידע שהתברר בוודאות כלא נכון", אמרה האם בנוגע לעיסוק בפרשייה.

היא הדגישה כי "השיקולים שהובילו אותנו לא לבצע נתיחה לאחר המוות הגיע לאחר התיעצות מעמיקה ושיקול דעת עם נתונים שקיבלנו מהמשטרה ומהרופאים".

"תאמינו לי", אמרה האם הכאובה: "אנחנו רוצים לדעת מה קרה יותר מכולם. אנחנו יומיים לא ישנים ולא אוכלים רק אוספים מידע. והרבה מהמידע שאתם חושבים שאתם יודעים שגוי בבקשה תפיצו אהבהת חינם. ליה הייתה אור, תפיצו אותו".