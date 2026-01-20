כיכר השבת
כאב נורא

הפוסט הנוקב מאמא של ליה ע"ה: "שנאה - לא הדרך שלנו" - והתמונה שהתבררה כפייק ניוז

אימה של התינוקת ליה גולובנציץ עליה השלום פרסמה הערב פוסט כואב בנוגע לפרשייה הכואבת | האם הדגישה כי יש הרבה פייק ניוז מסביב לפרשיה, וביקשה להבהיר כי ההפגנות והשנאה אינם דרכם (חדשות)

ליה ציפורה גולבנציץ ז"ל

אימה של התינוקת הקטנה ליה ע"ה שנספתה באסון הנורא במעון בירושלים, פרסמה הערב (שלישי) פוסט כואב בו ביקשה להפסיק את ה"פייק ניוז" סביב האירוע הנורא.

"ליה שלנו, הפרח שלנו נקטפת מוקדם מידי האובדן האובדן שלך השאיר בי חור עצום בנשמה", כתבה האם גולובנציץ.

היא הוסיפה נקודת מבט אישית וכואבת על האירוע: "כואב לי שהטרגדיה שלנו מקושרת עם אלימות, שנאה והפגנות זו לא הדרך שלנו ולא האמונה שלנו".

"חשוב לי להבהיר: למעט האנשים המעורבים בדבר - אף אחד לא יודע את העובדות. רצים שקרים נתונים כוזבים ותמונות שיצאו מהקשרם, ואני שקיבלתי חלק מהמידע השגוי מערוצים כאלה ואחרים התייסרתי על מידע שהתברר בוודאות כלא נכון", אמרה האם בנוגע לעיסוק בפרשייה.

היא הדגישה כי "השיקולים שהובילו אותנו לא לבצע נתיחה לאחר המוות הגיע לאחר התיעצות מעמיקה ושיקול דעת עם נתונים שקיבלנו מהמשטרה ומהרופאים".

"תאמינו לי", אמרה האם הכאובה: "אנחנו רוצים לדעת מה קרה יותר מכולם. אנחנו יומיים לא ישנים ולא אוכלים רק אוספים מידע. והרבה מהמידע שאתם חושבים שאתם יודעים שגוי בבקשה תפיצו אהבהת חינם. ליה הייתה אור, תפיצו אותו".

0 תגובות

7
כל הכבוד שלא תדעו עוד צער
פרגללה
6
אנשים גדולים. מתפעל ממכם.
יהודי פשוט
5
כל מילה בסלע
ל6יחעאכב
4
אשרייך ..אשרייך לראות בזמן אובדן וכאב את האחר זו אהבת חינם וחמלה . המקום ינחם אותכם.
חני
3
אנשים גדולים
מן השמים תנוחמו כל עמי משתתף בצערכם :(
2
תנוחמו מהשמים! ותמשיכו להפיץ רק אהבת חינם. כדאי שתזימו את השמועות ואת התמונה המזעזעת בשירותים.
רבקה
1
איזה איסורים כמה כאב, ממש מתחברים לכאב שלכם מקווה שזה יוריד מהכאב שלכם מאוד מהשמיים תנוחמו ולא תדעו עוד צער ותזכו לעוד ילדים יפים ומתוקים כמו שליה היתה
רחל

