גפן, ילד בן 12 מירוחם הסובל מאלרגיה חמורה לחלב, פונה השבוע לבית החולים סורוקה במצב קשה לאחר שצרך פיצה שהכילה שאריות חלב.

המקרה שסופר בחדשות 12, החל כאשר הילד יצא לאכול עם חבריו בפיצרייה מקומית, שם הוזמנה עבורו מנה ללא מוצרי חלב. אמו של הילד, דנה, ציינה כי יצרה קשר עם המקום מראש והדגישה את חומרת הרגישות. לדבריה "אמרתי למוכר פעמיים שהילד אלרגי לחלב. ביקשתי בצק, רוטב פיצה ותוספות - כלומר פיצה פרווה".

זמן קצר לאחר האכילה החל הילד לחוש עקצוצים בלשון, אולם המשיך למשחק כדורגל עם חבריו. במהלך הפעילות הגופנית הידרדר מצבו במהירות והוא החל לסבול מקוצר נשימה חריף.

בשל המצוקה, נסע הילד לבדו לביתו כשהוא רכוב על קורקינט חשמלי, מבלי לעדכן את חבריו בדבר מצבו. כאשר הגיע לביתו היה הילד על סף עילפון. אמו, ששוחחה עמו בטלפון באותם רגעים, סיפרה כי "הוא אמר שהוא לא נושם. ממש שמעתי בטלפון שהילד שלי נחנק".

כאשר הגיעה האם לביתה, מצאה את בנה כשפניו נפוחות ושפתיו כחולות. היא תיארה את המראה הקשה ואמרה כי "ראיתי ילד אחר אחר. הפנים שלו היו עגולות, נפוחות, השפתיים היו כחולות. חשבתי שאני מתה".

צוות מד"א שהוזעק למקום העניק לילד טיפול ראשוני שכלל מתן חמצן, והוא פונה בניידת טיפול נמרץ למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע. במהלך הפינוי התפשטה בגופו פריחה והנפיחות בפניו החמירה.

ד"ר ניצן אבלסון, רופא בכיר במחלקת ילדים בסורוקה, הגדיר את המקרה כאירוע מטריד מאוד שהיה עלול להסתיים במוות. לדבריו "תיארו לי אירוע מאוד מטריד - הילד היה עם תגובה כנראה קלה מאוד אחרי שנחשף למשהו חשוד קצת חלבי, ולאחר פעילות גופנית הוא תיאר החמרה נשימתית משמעותית".

הרופא הסביר כי במקרים כאלו נדרשת הזרקה מיידית של אדרנלין, וציין כי "אירוע כזה מדגיש שתגובה קלה באירועים של סטרס, פעילות גופנית או מחלה יכולה להתפתח למחלה מאוד חמורה".

לאחר שמצבו התייצב בבית החולים, אמרה אמו כי "הרופא אמר לנו שהילד ניצל בנס, והעובדה שהוא עומד פה היא מתנה". למרות חומרת האירוע, האם בחרה שלא להפנות אצבע מאשימה כלפי בעלי הפיצרייה, אשר התנצלו על המקרה. לדבריה "הוא ניסה לעשות את הכי טוב בשבילו, הוא לא יודע איך זה קרה", אך היא סיכמה במסר להורים אחרים כי "אם יש ספק - אין ספק".