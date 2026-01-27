כיכר השבת
אירוע חדירת מחבלים בערבה; דיווחים על חילופי אש נגד מחבלים שחדרו מירדן

אירוע חריג מתרחש בשעות אלו כאשר מספר מחבלים הצליחו ככל הנראה לחדור לשטח הארץ מהגבול הירדני | כוחות השיטור הירדני והישראלים משתפים פעולה באירוע | דיווחים על חילופי אש בגזרה - אזעקה הופעלה (חדשות) 

גבול ישראל וירדן. אילוסטרציה (צילום: Yossi Aloni/Flash90)

כוחות צה"ל זיהו לפני זמן קצר (שלישי) חשד לחדירה לשטח הארץ מכיוון ירדן בסמוך ליישוב פארן. בעקבות הזיהוי, מבצעים הכוחות סריקות נרחבות וחוסמים צירים במרחב על מנת לאתר את החשודים.

​ממועצה אזורית הערבה התיכונה נמסר כי בעקבות האירוע הביטחוני המתרחש דרומית לצומת מנוחה, חסמה המשטרה את הכביש באזור פארן וצומת מנוחה. תושבי המרחב התבקשו על ידי פיקוד העורף להיכנס למרחבים מוגנים, והמועצה הודיעה כי היא עומדת בקשר עם גורמי הביטחון.

​מפרטים ראשוניים של האירוע בערבה עולה כי כשמונה שוטרים ירדנים ניהלו מרדף אחר שני חשודים שניסו להסתנן לישראל. במהלך המרדף חצו חלק מהמעורבים לשטח המדינה. נכון לרגע זה לא ברור אם מדובר בניסיון הברחה או באירוע טרור.

קיימים דיווחים סותרים אודות חילופי אש במרחב. עוד עולה כי כוחות מיוחדים של צה״ל הוקפצו לאירוע בגבול ירדן. בנוסף הוקפצו מסוקי קרב וכטב״מים של חיל האוויר, כך דיווח הכתב דורון קדוש.

גורם ביטחוני מסר: ״מתייחסים לאירוע במלוא הרצינות. כרגע עדיין לא יודעים לומר אם מדובר באירוע פח״ע״.

