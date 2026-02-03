כיכר השבת
ועל מה הם לא יוותרו?

ימים לשיחות המו"מ: איראן מוכנה לוותר על 400 ק"ג אורניום - והחשש המרכזי של המשטר

ביום שישי הקרוב יחלו שיחות המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן, בהם ישתתפו גם גורמים ממצרים, סעודיה ומדינות נוספות | בצד האמריקני, ינסה סטיב ויטקוף לגרום לאיראנים לוותר על הגרעין, על הטילים הבליסטים ועל השלוחות ברחבי המזרח התיכון | איראן הביעה נכונות למסור את האורניום המועשר (מדיני) 

ויטקוף (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

ארה"ב ואיראן מתכוננות לסבב שיחות המשא ומתן שיחל ביום שישי הקרוב בטורקיה, לאחר איומים ששיגר הנשיא טראמפ לעבר טהרן במידה ותסרב להתקפל לדרישותיה של ארה"ב.

בנוסף ל ושר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י צפויים להשתתף גם נציגים מסעודיה ומצרים, לפי דיווח של 'רויטרס'.

בינתיים, החלו גורמים איראניים לתדרך עיתונאים לקראת אותן שיחות, כאשר הבוקר דווח כי איראן מוכנה לסגור או להשהות (HOLD) את תוכנית הגרעין, אמירה שלא נשמעה קודם לכן מפיו של גורם איראני רשמי.

היום (שלישי), אמר גורם דיפלומטי איראני ל'רויטרס' כי איראן אינה פסימית או אופטימית בנוגע לשיחות.

אותו בכיר הדגיש כי "יכולות ההגנה" של הרפובליקה האיסלאמית אינן נתונות למשא ומתן, כאשר נראה כי הכוונה לתוכנית הטילים הבליסטיים ארוכי הטווח של המדינה.

דבריו של הבכיר האיראני נאמרו לאחר שהנשיא טראמפ דרש לפי הדיווחים מאיראן את פירוק התוכנית הבליסטית - בין שלושה תנאים נוספים שימנעו מתקפה אמריקנית. כעת כאמור, הדגיש הבכיר כי הנושא לא ייכלל במשא ומתן.

"נותר לראות האם ארצות הברית מתכוונת גם לנהל משא ומתן רציני וממוקד תוצאות או לא", אמר הבכיר ל'רויטרס'.

מהדיווח עולה כי קיים חשש גדול בקרב מדינות המפרץ ממתקפה איראנית על בסיסים אמריקנים המוצבים בשטחן, מה שהביא את אותן מדינות לאסור שימוש במרחב האווירי שלהן לצורך מתקפה אמריקנית על איראן.

גורם איראני רשמי אמר: "הדיפלומטיה נמשכת. כדי שהשיחות יחודשו, איראן אומרת שלא צריכים להיות תנאים מוקדמים ושהיא מוכנה להראות גמישות בנוגע להעשרת אורניום, כולל מסירת 400 ק"ג של אורניום מועשר מאוד (HEU), וקבלת אפס העשרה במסגרת הסכם קונסורציום כפתרון."

בתוך כך, אמש דווח ב'רויטרס' כי גורמים בהנהגה האיראנית הביעו חשש עמוק כי תקיפה מצד ארצות הברית תערער את יציבות המשטר ותוביל להתפרצות מחודשת של זעם ציבורי.

בדיונים פנימיים עם המנהיג העליון, עלי חמינאי, הזהירו בכירים כי פחד הציבור מהשלטון נשחק באופן משמעותי בעקבות הדיכוי האלים של המהומות בחודש שעבר. לפי הדיווחים שהוצגו לחמינאי, הכעס ברחוב הגיע לרמה שבה אמצעי ההרתעה של המשטר אינם יעילים כפי שהיו בעבר.

בעוד שאיראן מראה נכונות להתפשר בנושא הגרעין, גורמים בטהרן מציינים כי תוכנית הטילים הבליסטיים נותרת המכשול המורכב יותר לפתרון. במקביל, מעמדה האזורי של המדינה ספג מהלומה עם נפילת משטרו של בשאר אל-אסד בסוריה והיחלשותם של ארגוני השלוחה שלה בעזה, בלבנון, בתימן ובעיראק כתוצאה מהתקפות ישראליות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר