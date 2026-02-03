ארה"ב ואיראן מתכוננות לסבב שיחות המשא ומתן שיחל ביום שישי הקרוב בטורקיה, לאחר איומים ששיגר הנשיא טראמפ לעבר טהרן במידה ותסרב להתקפל לדרישותיה של ארה"ב.

בנוסף לסטיב ויטקוף ושר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י צפויים להשתתף גם נציגים מסעודיה ומצרים, לפי דיווח של 'רויטרס'.

בינתיים, החלו גורמים איראניים לתדרך עיתונאים לקראת אותן שיחות, כאשר הבוקר דווח כי איראן מוכנה לסגור או להשהות (HOLD) את תוכנית הגרעין, אמירה שלא נשמעה קודם לכן מפיו של גורם איראני רשמי.

היום (שלישי), אמר גורם דיפלומטי איראני ל'רויטרס' כי איראן אינה פסימית או אופטימית בנוגע לשיחות.

אותו בכיר הדגיש כי "יכולות ההגנה" של הרפובליקה האיסלאמית אינן נתונות למשא ומתן, כאשר נראה כי הכוונה לתוכנית הטילים הבליסטיים ארוכי הטווח של המדינה.

דבריו של הבכיר האיראני נאמרו לאחר שהנשיא טראמפ דרש לפי הדיווחים מאיראן את פירוק התוכנית הבליסטית - בין שלושה תנאים נוספים שימנעו מתקפה אמריקנית. כעת כאמור, הדגיש הבכיר כי הנושא לא ייכלל במשא ומתן.

"נותר לראות האם ארצות הברית מתכוונת גם לנהל משא ומתן רציני וממוקד תוצאות או לא", אמר הבכיר ל'רויטרס'.

מהדיווח עולה כי קיים חשש גדול בקרב מדינות המפרץ ממתקפה איראנית על בסיסים אמריקנים המוצבים בשטחן, מה שהביא את אותן מדינות לאסור שימוש במרחב האווירי שלהן לצורך מתקפה אמריקנית על איראן.

גורם איראני רשמי אמר: "הדיפלומטיה נמשכת. כדי שהשיחות יחודשו, איראן אומרת שלא צריכים להיות תנאים מוקדמים ושהיא מוכנה להראות גמישות בנוגע להעשרת אורניום, כולל מסירת 400 ק"ג של אורניום מועשר מאוד (HEU), וקבלת אפס העשרה במסגרת הסכם קונסורציום כפתרון."

בתוך כך, אמש דווח ב'רויטרס' כי גורמים בהנהגה האיראנית הביעו חשש עמוק כי תקיפה מצד ארצות הברית תערער את יציבות המשטר ותוביל להתפרצות מחודשת של זעם ציבורי.

בדיונים פנימיים עם המנהיג העליון, עלי חמינאי, הזהירו בכירים כי פחד הציבור מהשלטון נשחק באופן משמעותי בעקבות הדיכוי האלים של המהומות בחודש שעבר. לפי הדיווחים שהוצגו לחמינאי, הכעס ברחוב הגיע לרמה שבה אמצעי ההרתעה של המשטר אינם יעילים כפי שהיו בעבר.

בעוד שאיראן מראה נכונות להתפשר בנושא הגרעין, גורמים בטהרן מציינים כי תוכנית הטילים הבליסטיים נותרת המכשול המורכב יותר לפתרון. במקביל, מעמדה האזורי של המדינה ספג מהלומה עם נפילת משטרו של בשאר אל-אסד בסוריה והיחלשותם של ארגוני השלוחה שלה בעזה, בלבנון, בתימן ובעיראק כתוצאה מהתקפות ישראליות.