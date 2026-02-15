ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (ראשון) לסוגיית הגרעין האיראני ולמלחמה בעזה במהלך נאומו בוועידת הנשיאים שנערכה בירושלים, כך דיווח הכתב עמיחי שטיין.

במהלך האירוע המסורתי שהתקיים במלון - לא הרחק מבית ראש הממשלה בירושלים, נתניהו ציין כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סבור שהאיראנים מעוניינים כעת בהסכם כיוון שהם חשים כי החמיצו הזדמנות בסבב הקודם, אולם הוא עצמו נותר מסויג והבהיר לנשיא כי "האיראנים משקרים".

"טראמפ חושב שלאור העובדה שהאיראנים שהם מרגישים שהם פספסו הסכם בפעם הקודמת - הם הפעם כן רוצים. אני סקפטי מאוד. אמרתי לו שהאיראנים משקרים", תיאר נתניהו את שיחתו האחרונה עם נשיא ארה"ב בבית הלבן.

בהמשך דבריו פירט ראש הממשלה את התנאים הנדרשים מבחינתו לכל הסדר עתידי עם איראן. נתניהו ציין כי אמר לטראמפ שכל הסכם חייב לתת מענה לסוגיית הטילים, לכלול את פירוק תוכנית הגרעין ולטפל בפעילות של שלוחותיה של איראן באזור.

"אמרתי לטראמפ שכל הסכם צריך לכלול את סוגיית הטילים, פירוק של תוכנית הגרעין, וגם סוגיית הפרוקסי".

בנוגע למצב ברצועת עזה, הצהיר נתניהו כי ישראל מעניקה הזדמנות לתוכנית שהציג טראמפ, אשר לדבריו ציין כי ניתן לפעול בדרך הקלה או בדרך הקשה. ראש הממשלה הדגיש כי היעד המרכזי הוא השגת פירוז של חמאס, הכולל את נשקם האישי ופיצול רשת המנהרות.

נתניהו: "אנחנו נותנים לתוכנית טראמפ צ'אנס. הוא אמר שאפשר בדרך הקלה או בדרך הקשה. צריך להשיג את פירוז חמאס - כולל הAK-47 שיש להם, כולל פיצול המנהרות".

"איראן אמינה בדבר אחד", אמר נתניהו בוועידה. "הם משקרים והם מרמים".