כיכר השבת
שידור חוזר?

טראמפ: "איראן הציעה לדבר והסכמתי - היו צריכים להגיע לעסקה מוקדם יותר"

טראמפ בראיון ל"אטלנטיק": ההנהגה החדשה באיראן ביקשה לפתוח בשיחות הנשיא אישר כי הסכים להצעה אך מתח ביקורת על העיכוב האיראני; ציין כי נציגי עבר בטהרן נהרגו בתקיפות | הנשיא לא אמר מתי יתקיימו השיחות, אם בכלל (חדשות) 

1תגובות
טראמפ בנאום "מצב האומה" (צילום: הבית הלבן)

הנשיא דונלד טראמפ הודיע הערב כי הסכים לבקשת ההנהגה החדשה ב לקיים שיחות ישירות עם ארצות הברית. בראיון שהעניק למגזין "אטלנטיק" ממעונו בפלורידה, הבהיר הנשיא כי בכוונתו להיענות לפנייה האיראנית, למרות שלדבריו המהלך הגיע באיחור משמעותי.

לדברי , איראן החמיצה הזדמנויות קודמות להגיע להבנות פשוטות ומעשיות ובחרה להמתין זמן רב מדי. הוא הוסיף כי המציאות בשטח השתנתה, וציין כי חלק מהדמויות בהנהגה האיראנית שהיו מעורבות במגעים קודמים מול הממשל אינן בחיים עוד, זאת בעקבות מה שהגדיר כפגיעה משמעותית שספג השלטון בטהרן.

הצהרתו של הנשיא מגיעה בשעה שהמערכה הצבאית באזור נמשכת. טראמפ הדגיש כי השיחות יתקיימו מול גורמים חדשים במערכת האיראנית, לאחר שחלק ניכר מהדרג המדיני והצבאי הקודם נפגע במהלך המבצע המשותף של ארצות הברית וישראל.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
הגיע הזמן באמת עדיף מאוחר מאף פעם
הראל סקעת

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר