הנשיא דונלד טראמפ הודיע הערב כי הסכים לבקשת ההנהגה החדשה באיראן לקיים שיחות ישירות עם ארצות הברית. בראיון שהעניק למגזין "אטלנטיק" ממעונו בפלורידה, הבהיר הנשיא כי בכוונתו להיענות לפנייה האיראנית, למרות שלדבריו המהלך הגיע באיחור משמעותי.

לדברי טראמפ, איראן החמיצה הזדמנויות קודמות להגיע להבנות פשוטות ומעשיות ובחרה להמתין זמן רב מדי. הוא הוסיף כי המציאות בשטח השתנתה, וציין כי חלק מהדמויות בהנהגה האיראנית שהיו מעורבות במגעים קודמים מול הממשל אינן בחיים עוד, זאת בעקבות מה שהגדיר כפגיעה משמעותית שספג השלטון בטהרן.

הצהרתו של הנשיא מגיעה בשעה שהמערכה הצבאית באזור נמשכת. טראמפ הדגיש כי השיחות יתקיימו מול גורמים חדשים במערכת האיראנית, לאחר שחלק ניכר מהדרג המדיני והצבאי הקודם נפגע במהלך המבצע המשותף של ארצות הברית וישראל.