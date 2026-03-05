המבצע הצבאי באיראן, שהחל בשבת האחרונה לאחר חודשים של הכנות מודיעיניות, רשם הישגים משמעותיים עם פגיעה נרחבת ביכולותיה הצבאיות של המדינה.

בשלב הראשון של המערכה התמקדו התקיפות בסיכול שורה של בכירים בצבא ובמשטר האיראני. גורמים המעורים בפרטים ציינו כי "היה חשוב לחסל אותם כבר בתחילת המבצע וכך לפגוע במבנה הצבאי והשלטוני שלהם כדי למנוע מהם לארגן את הצבא ואת משמרות המהפיכה להמשך התקיפה".

בשלב השני עבר המבצע לתקיפת אתרי שיגור ומערכי טילים, עליהם נאסף מידע רב בחודשים האחרונים, במטרה לנטרל את יכולת התגובה האיראנית לעבר ישראל. כעת, לאחר פגיעה משמעותית במערכות ההגנה האווירית של איראן, חיל האוויר נהנה מנתיב אווירי חופשי למוקדי השלטון בטהרן ובאיספהן. על פי הדיווחים, "כרגע המטוסים מסוגלים להגיע מספר פעמים ביום עד לשמי טהרן ולהטיל משם ישירות את החימושים".

עד כה הותקפו יותר מ-1,700 מטרות של שלטון הטרור בכ-2,000 גיחות מבצעיות. בין המטרות שהושמדו נמנות כ-130 מטרות שלטון, כ-260 משגרי טילים וכ-300 מערכות הגנה. נכון לעכשיו הושמדו מעל 250 משגרים, עובדה המגבילה את יכולת שיגור הטילים לעבר ישראל. גורמים צבאיים הדגישו כי "התקיפות מכוונות לכל שרשרת היצור של הטילים, מהמפעלים והציוד המבצעי שבהם, ועד לטילים עצמם ולמשגרים כדי ליצור הישג ארוך טווח".

במערכת הביטחון רואים ביכולת הטילים של איראן את האיום המרכזי ועל כן הבהירו כי "צבא הגנה לישראל רואה את איום הטילים כמשמעותי ביותר לביטחון המדינה ולא יצא מהמערכה הזו לפני שיושג הישג משמעותי בנושא הזה". עוד צוין כי ככל שיכולת זו תצטמצם, "יהיה לחיל האוויר חופש פעולה רב יותר וזמן להמשיך את המבצע ככל שידרש עד להשגת כל המטרות".

על אף העליונות האווירית המוחלטת, הדיווחים מדגישים כי אין מקום לשאננות נוכח הסכנות האורבות לטייסים. לצורך כך, "יש מערך נרחב, גם של גורמי המודיעין וגם של המערך הטכני שעובדים קשה מסביב לשעון כדי להבטיח את ביטחונם של הטייסים ותקינות הכלים". נתוני המבצע מעידים על היקף חסר תקדים, כאשר מטוסי הקרב ביצעו למעלה מ-7,000 שעות טיסה והטילו יותר מ-5,000 חימושים – כמות החוצה את היקף השימוש בחימושים במבצע 'עם כלביא'.

במקביל, נמשך שיתוף פעולה הדוק עם צבא ארצות הברית. "שיתוף הפעולה עם האמריקאים מתנהל באופן מצוין, כל יום יש הערכת מצב משותפת והאמריקאים תוקפים הרבה מאוד גם כן אבל בגזרות נפרדות ומוגדרות כדי למנוע טעויות וירי דו צדדי", נמסר בדיווחים. לשם השוואה, צבא ארצות הברית השתמש במהלך המבצע הנוכחי בכ-2,000 חימושים עד כה.