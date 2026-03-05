כיכר השבת
מחכים לאיראנים

הנקמה הגיעה: צה"ל השמיד בסיסים של הבסיג' שרצחו אזרחים במחאות | כך זה נראה 

דובר צה"ל הודיע היום כי במסגרת הגל ה-12 לתקיפות בטהרן, הותקפו בסיסים של הבסיג' - הכוחות האזרחיים של משטר הטרור כמו גם מפקדה מרכזית שתפקידה היה להכווין את הכוחות (חדשות) 

בסיס הבסיג' מהאוויר (צילום: דובר צה"ל)

צה"ל מודיע היום (חמישי) כי השלים את גל התקיפות ה-12 בטהרן: הותקף מטה היחידה המיוחדת של משטר הטרור האיראני במחוז 'אלברז' ובסיסים של כוחות הבסיג' וביטחון הפנים.

חיל האוויר בהכוונת אמ"ן, השלים הבוקר את גל התקיפות ה-12 לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני ברחבי איראן.

בתקיפות במחוז ׳אלברז׳, הותקף מטה היחידה המיוחדת של משטר הטרור האיראני, האמון על כלל כוחות ביטחון הפנים. המטה מפקד על כלל היחידות המיוחדות של משטר הטרור האיראני במחוז, ומשמש להכוונת הכוחות החמושים של המשטר.

במרחבים נוספים בטהרן, צה"ל תקף מטרות של משמרות המהפכה וארגון הבסיג', יחד עם מפקדה מרכזית של כוחות ביטחון הפנים החמושים.

לצד זאת, הותקפו עשרות מפקדות ואתרים נוספים ששימשו את המשטר לאחסון וייצור אמצעי לחימה מסוגים שונים.

"צה"ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בכלל המנגנונים של משטר הטרור האיראני בטהרן", מסכם דובר צה"ל.

