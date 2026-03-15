גורמים ביטחוניים מדווחים על פגיעה חסרת תקדים במוקדי הכוח של איראן ובמערך הטק"ק, לצד עריקות המוניות בקרב כוחות הדיכוי ואובדן שליטה על המרחב האווירי.

שבועיים לאחר היציאה למבצע "שאגת הארי", נתונים חדשים חושפים את עומק הפגיעה האסטרטגית ברפובליקה האסלאמית. על פי מידע שהגיע לידי 'כיכר השבת' צה"ל הצליח להוציא משימוש כ-70% ממשגרי הטילים של איראן ולשתק לחלוטין את תעשיית ייצור הטילים במדינה. הפגיעה המערכתית בשרשרת הפיקוד והשליטה, הכוללת תקיפות של מפקדות חלופיות ואף בתי מפקדים במערך הטילים, הובילה לצמצום דרסטי בירי לעבר העורף הישראלי, היקפים נמוכים משמעותית מאלו שנראו במהלך מבצע "עם כלביא".

גורמים המעורים בפרטי המערכה מציינים כי בניגוד למבצעים קודמים שאופיינו כפעילות כירורגית מול איומים נקודתיים, הפעם מדובר בשינוי אסטרטגיה מקיף. לפי אותם גורמים, "במבצע 'שאגת הארי' יש לצה"ל ולמדינת ישראל הזדמנות לעשות 'חריש עמוק' - כזה שיכול לגרום, מעבר להסרת האיום הקיומי האיראני על מדינת ישראל, להסרת האיום האסטרטגי על מדינת ישראל בטווח הנראה לעין". המטרה הסופית שהוגדרה היא החלשת יכולות המשטר עד ליצירת התנאים שיאפשרו לעם האיראני להביא להפלתו.

במישור המבצעי, צה"ל השיג עליונות אווירית מוחלטת מעל שמי איראן בתוך 24 שעות בלבד. במהלך התקיפות הושמדו 120 רכיבי גילוי ו-100 מערכות הגנה אווירית, נתון המהווה כ-85% מיכולות הגילוי של המשטר. במקביל לפגיעה במערכים הצבאיים, הותקפו למעלה מ-2,200 יעדים המזוהים עם מוקדי הכוח של השלטון, בהם מפקדות של כוחות הבאסיג' אשר היו אחראים למסע הרג המוני נגד מפגינים בגל המחאות בינואר האחרון.

המצוקה בשורות המשטר ניכרת גם בשטח. לפי אינדיקציות מודיעיניות, כוחות הביטחון האיראניים ספגו אלפי הרוגים ועשרות אלפי פצועים. בקרב הכוחות הלוחמים מזוהה ירידה חדה במורל, המלווה בתופעות של סירובי פקודה ועריקות נרחבות. המשבר הפנימי החריף באיראן, לצד שיתוף פעולה אסטרטגי הדוק עם ארה"ב, הוא שאפשר את הצלחת מכת הפתיחה המפתיעה, במסגרתה חוסלו בכירים רבים במועצת ההגנה ובמערכות הביטחון בזמן ששהו בריכוז גבוה במתחמים משותפים.

המערכה הנוכחית כוללת גם טיפול מעמיק בתכנית הגרעין האיראנית, תוך פגיעה בכל שרשרת הערך והייצור באופן נרחב מבעבר. בעוד איראן מנסה להרחיב את המערכה ותוקפת תשתיות לאומיות ואזרחיות במדינות המפרץ, בישראל מדגישים כי המבצע אינו מוגבל בזמן. הפעילות הצבאית תימשך עד להשמדה מלאה של שרשרת האיומים שנבנתה במשך עשורים, תוך דגש על המשך הכתישה של תעשיות הביטחון האיראניות ומערכי הפיקוד של כוח קודס באיראן ובזירות נוספות.