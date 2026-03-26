ראש המטה הכללי, רב אלוף אייל זמיר, נשא אמש (רביעי) אזהרה חריגה וחסרת תקדים במהלך ישיבת הקבינט המדיני ביטחוני.

בפני ראש הממשלה, השרים ובכירי מערכת הביטחון הציג הרמטכ"ל תמונה קשה של מצב כוח האדם בצבא בעיצומה של המלחמה והצהיר כי "אני מרים 10 דגלים אדומים, צה"ל קורס לתוך עצמו". לדבריו, המערכת הצבאית הגיעה לקצה גבול היכולת שלה בשל המחסור המצטבר בלוחמים והעומס הכבד המוטל על המשרתים בסדיר ובמילואים.

במהלך הסקירה הדרמטית הדגיש הרמטכ"ל בפני הדרג המדיני כי נדרשים צעדי חקיקה דחופים כדי למנוע את התפרקות המערך. הוא הבהיר לנוכחים כי "צה"ל צריך עכשיו חוק גיוס, חוק מילואים וחוק הארכת שירות חובה" והוסיף התרעה ממוקדת לגבי המשך הפעילות המבצעית כאשר קבע כי "המילואים לא יחזיקו מעמד" בתנאים הנוכחיים.

דבריו של זמיר, שפורסמו לראשונה על ידי מוריה אסרף, משקפים את המשבר העמוק שבו נמצא צה"ל לנוכח המשימות המרובות והצורך הדחוף בתוספת כוח אדם לוחם.

בעקבות פרסום הדברים תקף יו"ר האופוזיציה, יאיר לפיד, את התנהלות הממשלה וטען כי מדובר בהפקרות ביטחונית. לפיד ציין כי "הרמטכ"ל מזהיר מקריסה של צה"ל! הממשלה מתעלמת!" והוסיף כי המפקד העליון של הצבא הבהיר בקבינט ש"בלי חוק גיוס הצבא יקרוס, המילואימניקים לא יכולים יותר לשאת בנטל". לפיד הטיל את האחריות לפתחם של השרים וציין כי "באסון הבא הממשלה לא תוכל להגיד 'לא ידעתי'. היא נושאת באחריות. זה על ראשה".

לדברי לפיד, "בממשלה הבאה נחתוך 60 מיליארד שקל של כספים למשתמטים. נגייס את כולם. תפסק האפליה בין דם לדם".