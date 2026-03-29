כב"ה מפרסם הערב (ראשון) מספר תיעודים מאירועי אחר הצהריים בעיר באר שבע, בזירת הנפילה במפעל בנאות חובב ובאחת הדירות שספגה פגיעה ישירה - בחסדי שמיים ללא נפגעים בנפש.

כב"ה הודיע מוקדם יותר כי לוחמי אש ממחוז דרום פועלים בזירת נפילה של פריט אמל"ח בשטח פתוח בעיר באר שבע, בסמוך לבתי מגורים.

​לוחמי האש ביצעו סריקות יסודיות בדירות ובמבנים הסמוכים שספגו פגיעות הדף, ושללו הימצאות לכודים. בזירה אין נפגעים בגוף.

בתיעוד נראים כאמור לוחמי האש כשהם מהלכים בין הריסות הדירה, אף אדם לא נפגע באירוע.

במקביל, זירה נוספת מתנהלת בקרבת העיר במפעל בנאות חובב שספג אחר הצהריים פגיעה ישירה.

לפי הודעת כב"ה, לא פחות מ-34 צוותי כיבוי פועלים בשעה זו בעצימות גבוהה לבלימת האש, ובמקביל כוחות ניטור מבצעים בדיקות רציפות באזור.

​כלל האירוע תחום בתוך גבולות אזור התעשייה ואינו חורג מהם. כב"ה מדגישים כי מעבר ל-800 מטרים מאזור התעשייה לא נשקפת כל סכנה לציבור הרחב ביישובים הסמוכים.

על העובדים השוהים בתוך אזור התעשייה להמשיך לשהות בסגר במבנים סגורים עד לקבלת הודעה חדשה.

​"כבאות והצלה לישראל שבה ומדגישה כי יש להישמע להנחיות כוחות הביטחון והחירום הפועלים בזירה".