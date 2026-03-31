כיכר השבת
"רוחשים כבוד רב"

גולדקנופף רמז שדרעי זלזל באדמו"ר מגור - סיעת ש"ס מיהרה להתנצל

התבטאות של יו"ר ש"ס אריה דרעי, נתפסה על ידי יו"ר יהדות התורה יצחק גולדקנופף כזלזול במועצת גדולי התורה של אגודת ישראל | אריה דרעי מיהר להבהיר את הדברים (חדשות) 

ח"כ יצחק גולדקנופף באולפן 'כיכר השבת'

סיעת ש"ס פרסמה אחר הצהריים הודעה בה הובעה מעין התנצלות על דברים שאמר יו"ר ש"ס בביטאון המפלגה, כשהתייחס להחלטה של אגודת ישראל לפרוש מהקואליציה בעקבות אי חקיקת חוק הגיוס.

"תנועת ש״ס ונציגיה פועלים בהנחייתם הצמודה של מועצת חכמי התורה, ורוחשים כבוד רב לכל הנציגים הנשמעים לרבותיהם. אם השתמעה נימה אחרת - אנו מיצרים על כך", נכתב אחר הצהריים מטעם ש"ס.

"ערב חג הפסח, בעיצומה של מלחמה ובצל מחירים קשים, אין זה הזמן להיגרר להתנצחויות. נאמר את דברינו בבוא העת. ש״ס תמשיך לפעול בנחישות למען עולם התורה, ומאחלת לכל בית ישראל חג פסח כשר ושמח."

ההתנצלות החריגה נמסרה בעקבות ראיון בו קבל יצחק גולדקנופף על דברים שאמר יו"ר ש"ס אריה דרעי בביטאון מפלגת ש"ס: "יש כאלה שרצו להפיל את הממשלה כבר לפני שנה וחצי", אמר יו"ר התנועה, כאשר בדבריו הוא מכוון לכאורה לאדמו"ר מגור שהיה הגורם הרבני הניצי ביותר בסוגית הגיוס.

"הם שמנחים אותנו כיצד לפעול ומהי הדרך הנכונה", הגיב גולדקנופף. "הכינוי, והצגת עמדתם כטענה שולית של מאן דהו תוך הטלת ספק באחריותם היא פגיעה בכבוד התורה ואני מוחה על כך", הגיב היום יו"ר יהדות התורה.

כאמור, לאחר הדברים התנצלה מפלגת ש"ס על האופן בו הם נאמרו.

