כיכר השבת
תודה לבג"ץ!

מקורי ומתבקש: הפגנה בכותל המערבי בימי חול המועד באישור בג"ץ

בעקבות קביעת בג"ץ כי כינוס של 600 איש בהפגנת הבימה של השמאל הקיצוני הוא סביר בתנאי המלחמה הנוכחיים, הוגשה בקשה למשטרה לקיים הפגנה בכותל המערבי בימי חול המועד - בהתאם להחלטת בג"ץ (חדשות) 

בעקבות החלטת בג"ץ על קיום הפגנות של עד 600 איש בהבימה למרות הנחיות פיקוד העורף ומצב החירום, ארגון 'בצלמו' דורש קיום הפגנות בכותל המערבי במשך ימי החג.

במכתב שהופנה למפכ"ל המשטרה דני לוי ומפקד מחוז ירושלים נכתב:

"בהמשך לפסיקת בג"ץ שניתנה היום בענין קיום הפגנות המוניות תוך כדי המלחמה, (בניגוד לעמדת פיקוד העורף) ניתן אישור לקיום הפגנה גנה בכיכר הבימה בהשתתפות שלא תפחת מ-600 איש"

המבקשים ציינו כי הם דורשים "לאשר קיום הפגנה בכותל המערבי עבור שש מאות איש. ההפגנה תהיה במחאה על הגלות ודרישה שהמצב של עם ישראל ישתפר ונזכה בקרוב לניצחון המוחלט מכל אויבינו וכמובן לגאולה שלימה.

נדגיש כי ההפגנות יתקיימו תוך שמירה מלאה על הסדר הציבורי והנחיות המשטרה, תוך שיתוף פעולה מלא עם כלל הגורמים הרלוונטיים, ובכפוף להיערכות לוגיסטית מתאימה לשמירת שלום הציבור.

אבקש את אישורכם בהקדם האפשרי, וכן קבלת הנחיות נדרשות לצורך קיום האירוע כחוק. מועד ההפגנות המבוקש הינו השבוע ביום שלישי בבוקר, (07.04.26) ולחילופין ככל שתאריך זה לא מאושר אשמח לקבל תאריכים חלופים.

16
תותחים
חיים
15
הם מאוד "אוהבים " שמתפללים
ידוע מה התשובה
14
טמטום. לפי החוק אסור לערוך הפגנות בכותל.
שלום
חחחחחח צודק
כל
מי קבע? הבגצשמגץ?
ירמי
אין כזה חוק זה בסך הכל נעלים וצריך רק שהמשטרה תזרום ותבין את העניין
כי
13
ככה יהיה חובה
יוני
12
חזק מאד!!!!! בואו נראה מה יהיה התירוץ שלהם עכשיו העיקר ההפגנה שלהם הייתה פיקוח נפש, סתומים
חיים
11
מעולה. זה מול זה!!! רק בבקשה שהבלוף(=בגץ) לא יחלל שבת לצורך הבקשה. הם מומחים להכל, לטרפד,למסמס,לעשות איפה ואיפה, להבחין בין בבונים לבין נאורים. בושה!!
אבי
10
זה מעולה. אבל מה הבעיה - שמחר גם נשות הכותל והשמאל יבקשו להפגין שם.... ויאשרו להם גם
אדיר
עזוב, אל תיקח את העתירה הזאת ברצינות, זה לעשות צחוק מכל העניין, ברור שיש הבדל בין הפגנה דמוקרטית לתפילה ש״מתחפשת״ להפגנה, שברור שלא נקראת הפגנה, עכשיו תשאל ,אבל למה הפגנה יותר חשובה מתפילה? אז אני שואל למה הפגנה יותר חשובה מהחתונה של אחי שהייתה בצמצום? כשתבין את התשובה לזה תבין על זה...
יקותיאל
9
לא הבנתי זה לא הממשלה (ביבי ודרעי) שאוסרים על תפילות בכותל?
חיים
8
צריך 600 כל שעה-ככה שלא רק המושחתים ייכנסו
יאיר
7
אם אסור להתפלל בכותל ברוב עם, יהיה טוב שיאפשרו לפחות להפגין... יהי רצון בכותל
אינה

