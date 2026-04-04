מקורי ומתבקש: הפגנה בכותל המערבי בימי חול המועד באישור בג"ץ

בעקבות החלטת בג"ץ על קיום הפגנות של עד 600 איש בהבימה למרות הנחיות פיקוד העורף ומצב החירום, ארגון 'בצלמו' דורש קיום הפגנות בכותל המערבי במשך ימי החג.

במכתב שהופנה למפכ"ל המשטרה דני לוי ומפקד מחוז ירושלים נכתב:

"בהמשך לפסיקת בג"ץ שניתנה היום בענין קיום הפגנות המוניות תוך כדי המלחמה, (בניגוד לעמדת פיקוד העורף) ניתן אישור לקיום הפגנה גנה בכיכר הבימה בהשתתפות שלא תפחת מ-600 איש"

המבקשים ציינו כי הם דורשים "לאשר קיום הפגנה בכותל המערבי עבור שש מאות איש. ההפגנה תהיה במחאה על הגלות ודרישה שהמצב של עם ישראל ישתפר ונזכה בקרוב לניצחון המוחלט מכל אויבינו וכמובן לגאולה שלימה.

נדגיש כי ההפגנות יתקיימו תוך שמירה מלאה על הסדר הציבורי והנחיות המשטרה, תוך שיתוף פעולה מלא עם כלל הגורמים הרלוונטיים, ובכפוף להיערכות לוגיסטית מתאימה לשמירת שלום הציבור.

אבקש את אישורכם בהקדם האפשרי, וכן קבלת הנחיות נדרשות לצורך קיום האירוע כחוק. מועד ההפגנות המבוקש הינו השבוע ביום שלישי בבוקר, (07.04.26) ולחילופין ככל שתאריך זה לא מאושר אשמח לקבל תאריכים חלופים.