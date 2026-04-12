כיכר השבת
כבר לא מחייכים

הנקמה הגיעה: צה"ל חיסל מחבלים שחטפו והחזיקו בישראלים בשמחת תורה

צה"ל ושב"כ הודיעו על חיסולם של מספר מחבלים הקשורים לאירועי השביעי באוקטובר, בהם מחבלים שחטפו ישראלים מהמיגונית ברעים | אחרי יותר משנתיים, הנקמה הגיעה (חדשות)  

המחבל מחמד פואד גאסר סייד (דוצ)

צה״ל ושב"כ הודיעו הערב (ראשון) כי חוסלה חוליית מחבלים שהיוו איום על הכוחות במרכז הרצועה, בתוך כך התברר כי בתקיפה חוסל מחבל שלקח חלק בחטיפתם של הירש גולדברג-פולין ז"ל, אלון אהל, אליה כהן ואור לוי מהמיגונית ברעים.

במקביל, כוחות אוגדת עזה (143) בפיקוד הדרום יחד עם שב"כ, חיסלו אתמול (ש׳) חוליית מחבלים חמושים מארגון הטרור חמאס שהתקרבו לקו הצהוב ותכננו לבצע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרכז רצועת עזה בטווח הזמן המיידי.

לאחר חקר מודיעיני ניתן לקבוע כי בתקיפה חוסל עלי סאמי מוחמד שקרה, מפקד מחלקת נוח'בה בארגון הטרור חמאס, שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפת הירש גולדברג-פולין ז"ל, אלון אהל, אליה כהן ואור לוי מהמיגונית ברעים.

בתקיפה זו חוסלו גם מחמד מבחוח, מפקד פלוגה מרחבית בגדוד אלבריג' בארגון הטרור חמאס, ומחמד פואד גאסר סייד - שניהם לקחו חלק בהחזקתו של אבינתן אור בשבי חמאס.

צה"ל חושף כעת תמונה של מחמד פואד גאסר סייד, ששימש כמפקד מחלקה בחמאס, כשהוא מתועד מחזיק את אבינתן אור בשבי בתוך מנהרת חמאס.

לצד זאת, בתקיפה חוסלו מחבלי נוח'בה נוספים בארגון הטרור חמאס, בהם מחבלים שפעלו לשיגור רקטות לעבר שטח מדינת ישראל.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

מצורפת תמונה של עלי סאמי מוחמד שקרה בעת החטיפה של הירש גולדברג-פולין ז"ל, אלון אהל, אליה כהן ואור לוי מהמיגונית ברעים:

המחבל בבוקר שמחת תורה, חוסל. (צילום: דוצ)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר