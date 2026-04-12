המחבל מחמד פואד גאסר סייד ( דוצ )

צה״ל ושב"כ הודיעו הערב (ראשון) כי חוסלה חוליית מחבלים שהיוו איום על הכוחות במרכז הרצועה, בתוך כך התברר כי בתקיפה חוסל מחבל שלקח חלק בחטיפתם של הירש גולדברג-פולין ז"ל, אלון אהל, אליה כהן ואור לוי מהמיגונית ברעים.

במקביל, כוחות אוגדת עזה (143) בפיקוד הדרום יחד עם שב"כ, חיסלו אתמול (ש׳) חוליית מחבלים חמושים מארגון הטרור חמאס שהתקרבו לקו הצהוב ותכננו לבצע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרכז רצועת עזה בטווח הזמן המיידי. לאחר חקר מודיעיני ניתן לקבוע כי בתקיפה חוסל עלי סאמי מוחמד שקרה, מפקד מחלקת נוח'בה בארגון הטרור חמאס, שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפת הירש גולדברג-פולין ז"ל, אלון אהל, אליה כהן ואור לוי מהמיגונית ברעים. בתקיפה זו חוסלו גם מחמד מבחוח, מפקד פלוגה מרחבית בגדוד אלבריג' בארגון הטרור חמאס, ומחמד פואד גאסר סייד - שניהם לקחו חלק בהחזקתו של אבינתן אור בשבי חמאס. צה"ל חושף כעת תמונה של מחמד פואד גאסר סייד, ששימש כמפקד מחלקה בחמאס, כשהוא מתועד מחזיק את אבינתן אור בשבי בתוך מנהרת חמאס. לצד זאת, בתקיפה חוסלו מחבלי נוח'בה נוספים בארגון הטרור חמאס, בהם מחבלים שפעלו לשיגור רקטות לעבר שטח מדינת ישראל. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. מצורפת תמונה של עלי סאמי מוחמד שקרה בעת החטיפה של הירש גולדברג-פולין ז"ל, אלון אהל, אליה כהן ואור לוי מהמיגונית ברעים: