במעמד מרגש: בכירי העיר החרדית התייחדו עם זכר הנופלים  

במעמד מרגש התקיים אמש (שני) טקס הזיכרון המרכזי לחללי מערכות ישראל בבני ברק, שנערך בגן הלוחמים שבמרומי הר הבנים בעיר. האתר, הצופה על פני העיר, התמלא במאות משתתפים שבאו להתייחד עם זכרם של הנופלים.

בטקס שנערך בראשות ראש העיר הרב חנוך זייברט, ממלא מקומו הרב מנחם שפירא, סגני ראש העיר הרב שלמה אלחרר, הרב יהושע מנדל והרב אליהו שושן, משנים לרה''ע וחברי מועצת העיר, חברי הכנסת הרב יעקב אשר וגב' טלי גוטליב, מנכ''ל העירייה הרב ישראל אירנשטיין ובכירי העשייה העירונית, לצד רבנים, אישי ציבור וראשי יד לבנים בני ברק. במרכז המעמד עמדו המשפחות השכולות שנושאים את כאב האובדן מדי יום ביומו, ואליהם הצטרף קהל מתושבי העיר שבא לחלוק כבוד לבניה של העיר שנפלו במערכות ישראל.

ראש העיר הרב חנוך זייברט, נשא דברים נרגשים והביא את דבר העיר לזכר הנופלים. בנאומו עמד על הכאב העמוק והטרגדיה המלווה כל משפחה ומשפחה, והדגיש כי זכרם של הבנים חקוק בלב העיר לעד. "בית שנהרס מפגיעת טיל ניתן לבנות ניתן ולשקם, אבל חייל שנופל זה חלל שנוצר שלא ניתן להשלימו'' אמר ראש העיר בדבריו. הוא ציין לשבח את חיילי פיקוד העורף שפעלו בשנה האחרונה בשיתוף פעולה מלא בכל האירועים שפקדו את עירנו והודה להם בשם תושבי העיר.

החזן ר' חיים אליעזר הרשטיק קרא פרק תהילים ואת תפילת קל מלא רחמים לזכר הנופלים. הרב הצבאי סא''ל במיל. הרב אשר לנדאו רק קהילת ישראל הצעיר ורב המכון לרפואה משפטית למד משנה לע''נ הנופלים. בשם המשפחות השכולות נשאה דברים מרגשים גב' שושנה ריינשמיד אחותו של החייל בן ציון שיף הי''ד. היא סיפרה על דמותו, על מסלול חייו השזור באהבת ישראל ועל אורחות חייו המופלאים, תוך שהיא מדגישה את מידותיו ואת המסירות שאפיינה אותו בכל תחנה בחייו הקצרים שנגדעו. הרב דוד כהן אחיו של החייל מיכאל כהן הי''ד ומר יצחק בלאו אחיין החייל יצחק אייזיק פישר הי''ד אמרו את הקדיש.

בסיום האירוע הדליקו המשפחות נרות נשמה ליד אנדרטת הלוחמים שבמרכז הגן והתייחדו עם זכרון בני משפחתם שמסרו נפשם למען עם ישראל. הי''ד.