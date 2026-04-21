כיכר השבת
יזכרם אלוקינו לטובה 

במעמד מרגש: בכירי העיר החרדית התייחדו עם זכר הנופלים  

בני ברק התייחדה עם זכר הקדושים במעמד הזיכרון המרכזי בהר הבניםבראשות ראש העיר ובהשתתפות רבנים, אישי ציבור ובני המשפחות השכולות התקיים המעמד המרכזי, ובו נאמרו פרקי תהילים, תפילות זיכרון וקטעי חזנות • בני המשפחות עמדו במרכז ונשאו את זכר יקיריהם הי״ד אשר מסרו נפשם על קידוש השם • המעמד ננעל בהדלקת נרות נשמה בסמוך לאנדרטת הלוחמים (חרדים) 

טקס יום הזיכרון (צילום: עיריית בני ברק)

במעמד מרגש התקיים אמש (שני) טקס הזיכרון המרכזי לחללי מערכות ישראל ב, שנערך בגן הלוחמים שבמרומי הר הבנים בעיר. האתר, הצופה על פני העיר, התמלא במאות משתתפים שבאו להתייחד עם זכרם של הנופלים.

בטקס שנערך בראשות ראש העיר הרב חנוך זייברט, ממלא מקומו הרב מנחם שפירא, סגני ראש העיר הרב שלמה אלחרר, הרב יהושע מנדל והרב אליהו שושן, משנים לרה''ע וחברי מועצת העיר, חברי הכנסת הרב יעקב אשר וגב' טלי גוטליב, מנכ''ל העירייה הרב ישראל אירנשטיין ובכירי העשייה העירונית, לצד רבנים, אישי ציבור וראשי יד לבנים בני ברק. במרכז המעמד עמדו המשפחות השכולות שנושאים את כאב האובדן מדי יום ביומו, ואליהם הצטרף קהל מתושבי העיר שבא לחלוק כבוד לבניה של העיר שנפלו במערכות ישראל.

ראש העיר הרב חנוך זייברט, נשא דברים נרגשים והביא את דבר העיר לזכר הנופלים. בנאומו עמד על הכאב העמוק והטרגדיה המלווה כל משפחה ומשפחה, והדגיש כי זכרם של הבנים חקוק בלב העיר לעד. "בית שנהרס מפגיעת טיל ניתן לבנות ניתן ולשקם, אבל חייל שנופל זה חלל שנוצר שלא ניתן להשלימו'' אמר ראש העיר בדבריו. הוא ציין לשבח את חיילי פיקוד העורף שפעלו בשנה האחרונה בשיתוף פעולה מלא בכל האירועים שפקדו את עירנו והודה להם בשם תושבי העיר.

החזן ר' חיים אליעזר הרשטיק קרא פרק תהילים ואת תפילת קל מלא רחמים לזכר הנופלים. הרב הצבאי סא''ל במיל. הרב אשר לנדאו רק קהילת ישראל הצעיר ורב המכון לרפואה משפטית למד משנה לע''נ הנופלים. בשם המשפחות השכולות נשאה דברים מרגשים גב' שושנה ריינשמיד אחותו של החייל בן ציון שיף הי''ד. היא סיפרה על דמותו, על מסלול חייו השזור באהבת ישראל ועל אורחות חייו המופלאים, תוך שהיא מדגישה את מידותיו ואת המסירות שאפיינה אותו בכל תחנה בחייו הקצרים שנגדעו. הרב דוד כהן אחיו של החייל מיכאל כהן הי''ד ומר יצחק בלאו אחיין החייל יצחק אייזיק פישר הי''ד אמרו את הקדיש.

בסיום האירוע הדליקו המשפחות נרות נשמה ליד אנדרטת הלוחמים שבמרכז הגן והתייחדו עם זכרון בני משפחתם שמסרו נפשם למען עם ישראל. הי''ד.

יום הזיכרוןעיריית בני ברקבני ברק

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר