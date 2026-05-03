צפו בתיעוד: האסירים יצרו "מעלית" מאולתרת - ונתפסו על חם 

אסירים שהצליחו להעביר חפצים אסורים מחלון לחלון באמצעות "מעלית" מאולתרת, נתפסו על חם על ידי לוחמי הכליאה | ה"מעלית" הוחרמה, והאסירים נשלחו לעונש משמעתי | כך זה נראה (חדשות) 

ה"מעלית" | צילום: צילום: דוברות שב"ס

לוחמי כליאה בבית הסוהר "רימונים-אופק" פרצו לתא אסירים לאחר שתצפית ממוקדת זיהתה העברת חפצים אסורה בין אגפים באמצעות "מעלית" מאולתרת.

הפעילות המבצעית הובילה לחשיפת מנגנון מאולתר ששימש כעין מעלית חיצונית למעבר ציוד בין חלונות התאים במתקן הכליאה.

האמצעי שנתפס הורכב משאריות בדים שחוברו יחדיו, ושימש את האסירים לשינוע חפצים אסורים מחוץ למבנה. בעקבות חשיפת המכשיר ותפיסתו על ידי הסוהרים, הוחלט להעמיד את האסירים המעורבים בפרשה לדין משמעתי בתוך כותלי הכלא.

בשירות בתי הסוהר הבהירו כי המאבק בניסיונות להעברת אמצעים אסורים יימשך. בהודעת הארגון נמסר כי הסוהרים יפעלו "בנחישות לסיכול ניסיונות להחדרת חפצים אסורים למתקניו, העברת אמצעים אסורים בין תאים ולשמירה על המשילות הכליאתית וביטחון מתקניו".

