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טראמפ צייץ מחדש פוסט של חשבון ישראלי - ואז התברר: מדובר כנראה ב-AI

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צייץ מחדש פוסט של חשבון מודיעין גלוי פופולארי באנגלית אותו מפעיל ישראלי שומר מצוות |לאחר דקות התברר: מדובר בתמונה ישנה שנוצרה ככל הנראה מבינה מלאכותית, בעל החשבון תיקן את עצמו מיד - אך זה כבר היה מאוחר מדי (חדשות) 

(צילום: X)

חשבון מודיעין גלוי אותו מפעיל יהודי ישראלי שומר תורה ומצוות זכה הלילה (חמישי) לחשיפה יוצאת דופן בעקבות ציוץ מחדש של בכבודו ובעצמו.

בתמונה אותו פרסם החשבון Open sorce intel נראית תמונה ברורה של מחסן בוער באש ותמרות עשן מתפזרים מעל.

הכותב, שמפקיד על דיוק ומקורות אמינים לדיווחיו כתב מעל התמונה: "וואו".

טראמפ צייץ את התמונה מחדש - כולל את המקור שלה, וכתב כי "זוהי תגובה להפצצות של ספינות אתמול על ידי . אם זה יימשך המצב יהיה גרוע הרבה יותר".

אלא שלאחר דקות גילה בעל החשבון המדובר כי מדובר בתמונה ישנה. מיד, תיקן הישראלי את הדיווח וציין זאת בפוסט נפרד.

באותו הפוסט, הגיבו לו רבים כי נשיא ארה"ב כבר הספיק לעשות שימוש בתמונה אותה פרסם, אשר נראה כי יוצרה על ידי בינה מלאכותית ולא בתמונה אותנטית.

בעל החשבון הפופולארי שזכה לחשיפה בלתי נתפסת בעקבות הציוץ הבודד של טראמפ כתב לאחר שהתבררה לו החשיפה של הפוסט:

"פרסמנו תמונה של תקיפה שהופצה בחשבונות איראניים והוצגה באופן לא מדויק ללילה הזה. הטעות שלנו... נתפסה ותוקנה.

אנחנו מפרסמים מאות פעמים ביום בזמן אמת. לפעמים נטעה באחת מהן. למרבה הצער, היא שותפה באופן נרחב לפני שהייתה לנו הזדמנות לתקן.

מה שחשוב זה מה קורה אחר כך: אנחנו לוקחים אחריות, אנחנו מתקנים, אנחנו ממשיכים הלאה. זה לקח גדול עבורנו באחריות שנלמד ממנו נתפתח בוודאי. אי אפשר להגזים בכך". שאפו.

איראןדונלד טראמפמודיעין גלוי OSINT

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