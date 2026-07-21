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הממשלה אישרה: השב”כ ייכנס למאבק בפשיעה בחברה הערבית | צפו בדברי רה"מ

במסגרת התוכנית שאושרה בממשלה יוקצו מאות מיליוני שקלים לשב”כ ולמשטרת ישראל, במטרה להקים יחידות ייעודיות, לחזק את המודיעין ולהרחיב את המאבק בפשיעה ובסחר באמצעי לחימה בחברה הערבית (חדשות) 

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| צילום: צילום: משרד ראש הממשלה

הממשלה אישרה היום (שלישי) תוכנית חדשה להרחבת המאבק בפשיעה בחברה הערבית, הכוללת שילוב של שירות הביטחון הכללי לצד משטרת ישראל.

על פי ההחלטה, יוקצו כ־364.5 מיליון שקלים לשב”כ לצורך הקמת יחידה ייעודית למאבק בהברחות ובסחר באמצעי לחימה, לצד חיזוק היכולות המודיעיניות והמבצעיות. בנוסף, החל משנת 2026 יתווספו לשב”כ 130 תקני כוח אדם ויועמד לרשותו תקציב שנתי קבוע של 35 מיליון שקלים.

למשטרת ישראל יוקצו כ־132.4 מיליון שקלים להקמת יחידה ארצית ייעודית ולתגבור מערכי הטכנולוגיה והאמצעים המבצעיים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כי הממשלה נחושה להיאבק בפשיעה בחברה הערבית וציין כי “מגיע לאזרחים הערבים אותו ביטחון, אותו חוק וסדר שיש גם לאזרחים היהודים”.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגדיר את אישור התוכנית כ״יום היסטורי”, ואמר כי התקציבים יופנו לחיזוק פעילותם של השב”כ והמשטרה במאבק בארגוני הפשיעה.

השרה לשוויון חברתי מאי גולן, שלקחה חלק בקידום התוכנית, אמרה כי שילוב השב”כ יסייע “במיגור הפשיעה” והוסיפה: “אנחנו נציל חיים במהלך הזה”.

שב"כהפשיעה במגזר הערבי

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חחח

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