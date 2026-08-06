פרשת היעלמותו של אלדר דיין מסתעפת, לאחר מציאת הגופה מוקדם יותר הבוקר. היום (חמישי), הודיעה המשטרה לבית המשפט כי היא מבקשת להאריך את מעצרם של המעורבים ב-15 ימים נוספים, החשודים כעת ברצח.

פרשת היעלמותו של אלדר דיין, בן 23 מדימונה, החלה ב-18 ביולי 2026, כאשר יצא לבילוי במרכז הארץ יחד עם שני חבריו. במהלך הבילוי התפתחה קטטה אלימה באזור הוד השרון ופארק הירקון בין השלושה לבין חבורה של חמישה צעירים אחרים.

על פי חקירת המשטרה, במהלך הקטטה ניסה אחד החברים לדרוס את הצעירים ברכבו של דיין, והשמשה הקדמית של המכונית ניזוקה. בהמשך, על פי נציג המשטרה בדיון המשפטי, החברים אף איימו על דיין ואמרו לו "נרצח אותך".

לאחר מכן נמלטו השלושה לתחנת דלק באזור פתח תקווה, נטשו את הרכב, פירקו ממנו את לוחיות הזיהוי והסתתרו. בשלב זה התפצלו דרכיהם: שני החברים חזרו בתחבורה ציבורית לדימונה, ואילו עקבותיו של אלדר דיין אבדו כליל לאחר ששלח לבת זוגו את ההודעה "יש בלגן".

שני החברים נעצרו בדימונה ומעצרם הוארך בחשד לשיבוש חקירה, איומים, קשירת קשר לביצוע פשע וסכנת חיי אדם. סניגוריהם טענו בבית המשפט כי "הלקוחות שלנו מוחזקים כבני ערובה עד שיאתרו את הנעדר".

היום, ב-6 באוגוסט 2026, בעקבות הערכת מצב, הועבר התיק ממשטרת דימונה ליחידה המרכזית (ימ"ר) במחוז מרכז. במהלך סריקות נרחבות באותו היום אותרה גופה במצב ריקבון מתקדם באזור מרכז הארץ (סמוך לתחנת הדלק שבה נראה לאחרונה), והיא הועברה למכון הלאומי לרפואה משפטית לצורך זיהוי ובירור נסיבות המוות.