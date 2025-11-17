השקר נחשף - לא גיוס חרדים, מאבק פוליטי | אלי דן

לא בכל יום יוצא לך להציץ אל תוך מפעל הנקניקיות המכונה "התקשורת הישראלית" ובטח לא אל הליכי הסימביוזה שלה עם מה שמכונה "מפלגות האופוזיציה". השבוע זכינו לסיור מודרך ומורחב, כולל חווית ניחוחות וטעמים - דוחים להפליא.

כאיש אחד בלב אחד התגייסו כלל הגורמים הנ''ל להוכיח לנו את נכונות החשדות שלנו, גיוס חרדים לאור מצוקת כוח האדם (האמיתית) בצה"ל, מעניין אותם כשלג דאשתקד, מה שמעניין אותם הרבה יותר, זו הפלת הממשלה.

בטרם תחשדו בי אתן גילוי נאות, אין בי חיבה יתרה כלפי הממשלה הנוכחית, גאוותה המהפכנית נותצה במחאת קפלן, דם כישלונותיה ספוג באדמת יישובי עוטף עזה, ואפילו ההצלחות המפעימות - בסייעתא דשמיא - מול חיזבאללה ואירן, לא מצליחות לחפות על חוסר היכולת שלה להביא פתרון בסוגיית החטופים, ושלל התירוצים להתמשכות המלחמה בעזה. מה ששלה שלה.

אחרי ככלות הכל, הצליחה הקואליציה ליצור מתווה גיוס היסטורי, בעל פוטנציאל לשינוי טקטוני ביחס החברה החרדית לגיוס לצה''ל של בחורי ישיבה שתורתם אינה אומנותם.

צה"ל כבר הכין את עצמו והקים חטיבה מותאמת לשירות חרדים, הפעם "על אמת". אבל לשורפי האסמים זה לא מספיק. "כל חוק שהחרדים יסכימו לו - הוא קומבינה" הכריזו, חוק ה"השתמטות" הם קראו לחוק שיעדיו המוצהרים הם גיוס של חצי ממחזור חרדי תוך כחמש שנים (כ-10,000 חיילים חרדים כל שנה לעומת כ-2000 כיום) ומלבד זאת גיוס מידי של 5000 חרדים בתוך שנה.

"אתם עובדים על צה"ל כבר עשרות שנים - כלום לא ישתנה עכשיו" הם משקרים במצח נחושה, כל דרדק יודע, שמדינת ישראל וצה"ל לפני השביעי באוקטובר רצו חרדים בצבא כמו שיולי אדלשטיין רצה להעביר חוק גיוס, כלומר עשו "כאילו" ובפועל עשו הכל כדי לסכל, אפילו שיקרו לשם כך וזייפו נתונים.

הנה כעת הייתה להם הזדמנות נדירה, חישוב קל ומהיר יגלה כי גיוסם של 5,000 חרדים לשירות סדיר בשנה הקרובה יחסוך אינספור ימי מילואים בשנה, מה שיאפשר להפחית את הנטל מעשרות אלפי מילואימניקים ולתרום משמעותית למשק הישראלי, וזאת בעלות שהיא כמחצית מהעלות שמשלם צה"ל על הפעלת אותם מילואימניקים. אבל הרבה יותר חשוב להם להפיל את הממשלה מאשר לשחרר את חיילי המילואים הנאנקים.

מרשימה ביותר העמידה החרדית על זכותם של בני הישיבות להמשיך וללמוד ללא הפרעה, זו עמידה ערכית קשה וכואבת אך מפעימה בעוצמתה, עמדה שלא זוכה להערכה, הם קוראים לה "סחטנות".

נכון, הפוליטיקאים החרדים כשלו. נכון, לא השכלנו להפריד מבעוד מועד בין הלומדים ובין אלו שאינם קשורים אל הסטנדר. אבל אותם שמובילים מסע הסתה ושיסוי חסר אחריות, אותם שסירבו לכל פתרון, לכל מתווה, לכל נוסחה כל עוד היא איננה מפרקת את הקואליציה שנואת נפשם, הם וכל התמימים שנגררו בעקבותיהם (ורבים הם) האחראים לכך שחסרים חיילים, שחרדים לא מתגייסים.

חוסר האחריות הלאומי שלהם נחשף לעיני כל, ומטיל צל כבד על כל מערכת קבלת ההחלטות שלהם. רוממות השוויון בגרונם, והחישובים הפוליטיים בידם.

בתוך כל הטירוף הזה כולם מפסידים, המילואימניקים ממשיכים להישחק, הכלכלה נפגעת, בחורי הישיבה והאברכים שלומדים תורה נאנקים תחת סנקציות כלכליות ופליליות, גם הצעירים החרדים שהיו יכולים להתגייס מהססים אל מול הדורסנות של כל הקדוש והיקר לליבם, כלומר לומדי התורה.

היחידים שמרווחים מכך, הם הקיצוניים, משני הצדדים.