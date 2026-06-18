רבי נחמן – פרשת חוקת

מעט הטוב שבך – הופך אותך לטוב מוחלט!

הפרה אדומה כ"כ אדומה, ממש - ה"אדום האדום הזה" – מידת הדין, שלא עושה טוב בנשמה... אך דווקא הדין:

מזכך ומטהר ומעלה את האדם - מטומאה לטהרה!

סוף לעלויות עתק | קרלין מצטרפת למהפכת תלבושת אחידה בעולם החסידי חיים רוזנבוים | 10:52

פרה אדומה היא סוד עצום ונפלא, היא מטהרת את האדם:

ע"י שהאדם מוצא את הטוב שבו, וזה סוד – הנקודה הטובה!

שילוב מדהים - גם אדומה וגם תמימה!

פרה אדומה ותמימה, נשמעת שילוב 'קטלני' - גם 'אדום' וגם 'תמים':

דווקא שילוב של 'אדום' ו'תמים', הוא - שילוב מנצח.

ודווקא זאת - חוקת התורה! ואין לך רשות – להרהר אחריה!

עולם הזה הוא עולם התוהו, ולכן, בכל אחד יש שילוב 'קטלני':

אור וחושך טוב ורע, שני - צדדים מנוגדים!

ודווקא הניגודיות שיש בך 'מקפיצה' אותך - מעלה מעלה!

תסתכל על עצמך – אתה מלא אדמומיות!

יש כאלה שמומחים לגלות את האדמומיות שבך - החסרונות שלך.

הם לא מסוגלים לראות ולהכיר בטוב שבך, או שמעדיפים להתעלם מהם, הם ידגשו את ה'אדמומיות' שבך, כדי להוכיח:

עד כמה אתה - לא מושלם! ומי את בכלל...

אלו אנשי מידת הדין שלא יכולים להרפות ולראות טוב, רחמנות עליהם...

סודם האמיתי הוא, שהם:

שהם לא רואים את - הטוב בעצמם, ולכן, גם לא רואים את - הטוב שבך!

יש בך הרבה טוב - אתה רואה אותו?

יש אנשים בעלי בטחון עצמי עם קבלות על הצלחות, אבל, הדימוי עצמי שלהם נמוך, עד שכל ההצלחות לא יכולות לגרום להם לאהוב את עצמם, הערך האמיתי הטוב שלהם נסתר מעיניהם, והם רואים את מה שלא טוב, ונשארים חסרי סיפוק ושמחה.

"גם הנפש לא תמלא" – ראית ה'לא טוב' משאירה את נפשם צמאה ורעבה, ואף הישג לא ממלא אותם, כל עוד הם לא יבינו שהם טוב מוחלט גם בלי שום הצלחה או הישג חיצוני.

לעיתים, הם מסתירים בחיוך את מה שהם באמת מרגישים כלפי עצמם: שופטים ו'מסמנים' את עצמם בדין 'אדום' - ובלי רחמים וחמלה.

כי אינם יודעים שיש להם:

ערך עצמי אמיתי אלוקי - שהוא טוב מוחלט, שלא מותנה בשום דבר.

פרה אדומה - לראות את הטוב שבך!

הפרשה מלמדת, איך כל אחד יכול לטהר את האדמומיות שבו, ע"י שיראה את הטוב שבו, ויכיר שאף אם חטא נשמתו נשארה טהורה ועדיין הוא טוב מוחלט, ותפקידו להתאמץ לראות את הטוב שבו, כי ההכרה בטוב:

מעלה אותו לפסגות חדשות - שלא חלם עליהם!

מוהרנ"ת מלמד, שמי שרואה את ה'לא טוב' שבו:

"צָרִיךְ לְרַפּוֹת הַדִּין, ע"י שֶׁמּוֹצֵא בְּעַצְמוֹ אֵיזֶה - נְקֻדָּה טוֹבָה עֲדַיִן".

סוד הפרה אדומה – מה הטוב שבך?

את פרשת פרה אדומה צריך כל הזמן לזכור:

נכון שיש בך אדמומיות, אבל: יש בך גם - הרבה טוהר!

אפשר לומר את המשפט הפוך:

אל תתכחש לטוהר שבך, בגלל שיש בך גם - אדמומיות!

זאת חוקת התורה - גלה את הטוב שבך, ותהפוך כולך – לטוב!

פרה אדומה כולה אדומה - כולה דינים, אם כן, איך היא יכולה לטהר?

היא אדומה – נכון, אבל היא גם - 'תמימה'.

אף אחד לא יקח ממך - את הטוב והטוהר שבך!

יש דברים שאתה צריך לתקן, אבל, יש בך גם הרבה נקודות טוב!

הטוב שבך מצוי במקום פנימי ועמוק, והוא - טוב טהור!

ואת הטוהר הזה – אל תיתן לאף אחד לקחת ממך!

כי זאת, נקודת האלוקות שבך, ונותנת לך – חיים וחיות!

שחורה ואני ונאווה – כמו היונה!

אומר מוהרנ"ת שהנקודה הטובה היא בבחינת:

"יוֹנָה תַּמָּה שֶׁאֵין בָּהּ שׁוּם מוּם, כִּי הִיא - נָאָה וְיָפָה".

נכון שלפעמים אתה נראה: "בְּחִינַת שְׁחֹרָה".

אבל, אם תסתכל לעומק על עצמך - תראה גם את: "אֲנִי וְנָאוָה".

איך יתכן ששחורה ונאווה הולך ביחד?

הולך יופי! תסתכל - טוב טוב!

אל תסתכל על הטומאה – תראה את הטוהר!

פרה אדומה מטהרת את הטמאים, ומטמאת את הטהורים.

בפרה יש שני דברים ניגודיים: אדומה ותמימה; גם בך!

החלק התמים והטהור שבך, מעלה אותך - מטומאה לטהרה, ולכן:

תמצא את הנקודה הפנימית שחבויה בך - שאינה 'אדומה'!

מוהרנ"ת מדריך איך עושים זאת:

"כִּי זֹאת הַבְּחִינָה, מַה שֶּׁדָּן אֶת עַצְמוֹ לְכַף זְכוּת - וּמוֹצֵא בְּעַצְמוֹ נְקֻדּוֹת טוֹבוֹת".

מי שדן את עצמו לכף זכות – מתרומם!

תדון את עצמך לכף זכות, תמצא את הטוב שבך, ואפילו נקודה מאוד קטנה, והיא: תצליח - לטהר את כל כולך...

רבי נתן מציע פתרון למי שמרגיש על סף תהום:

"כִּי מִי שֶׁהוּא בַּמַּדְרֵגָה הַתַּחְתּוֹנָה, צָרִיךְ דַּוְקָא לִמְצֹא זְכוּת בְּעַצְמוֹ - כְּדֵי שֶׁלֹּא יִפּוֹל לְגַמְרֵי ח"ו".

תרים את עצמך, ותסכים לעשות שינוי שיעלה אותך על מסלול חדש, שיטהר וירומם אותך, אומר מוהרנ"ת:

"עִקַּר טָהֳרָתוֹ וּתְשׁוּבָתוֹ ע"י זֶה דַּיְקָא".

ומי שחושב שהוא רק טהור ומושלם, יזהר שלא ליפול לשיגעון גדלות, ועליו אמרו חז"ל:

"אֲפִילּוּ כָּל הָעוֹלָם כֻּלּוֹ אוֹמְרִים לְךָ צַדִּיק, אַתָּה הֱיֵה בְּעֵינֶיךָ כְּרָשָׁע".

אם תראה מה אתה צריך לתקן, הטוב שבך רק – יגדל ויתעצם.

מטהרת את הטמאים – ומטמאת את הטהורים

אומר מוהרנ"ת, יש כאלה שמצליחים להסתיר את האדמומיות שלהם, וזה סוד הפרה האדומה:

אתה נראה טהור, יש בך גם קצת...

אתה נראה טמא, יש בך גם טוהר...

וזאת הפרה האדומה, שהיא:

"בְּחִינַת מְטַהֵר טְמֵאִים - וּמְטַמֵּא טְהוֹרִים".

סוד פרה אדומה, היא – חוקה!

חוקה חקקתי ואין לך רשות להרהר אחריה!

חוק – אף שלא רואים את הטוב שבך, יש בך טוב!

"יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה" – בהסתרה!

אתה בגדר "שחורה אני ונאווה" – תזכור ואל תשכח!

חוקי פרה אדומה, מאפשרים לכל אחד – לחזור לטהרתו! (עפ"י ליקוטי הלכות או"ח, הל' השכ' הבוקר).

הקב"ה מחכה לך, הוא - לא התייאש ממך!

אל תייאש את עצמך! ואל תיתן לאף אחד - לייאש אותך!

לא צריך להבין הכל, רק לזכור: חוקי הפרשה מדברים עליך!

כל נקודה טובה שאתה מוצא בעצמך:

מוציאה אותך מהעפר - ומטהרת אותך!

הקב"ה אומר - חוקה חקקתי, ואין לך רשות להרהר אחריה!

תאמין בעצמך!

הקב"ה ציוה!

המון הצלחה! אמן!