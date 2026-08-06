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אמונה בפרשה

ברכה וקללה באותו הדבר | הרב ישראל רידר על פרשת ראה

מדוע התורה מצמידה את הברכה והקללה, וכיצד מלמד העושר שהכול תלוי באופן שבו האדם משתמש במה שקיבל? | הרב ישראל רידר בוורט מיוחד על פרשת ראה • צפו (פרשת השבוע)

2תגובות
ברכה וקללה באותו הדבר | הרב ישראל רידר על פרשת ראה
ברכה וקללה באותו הדבר | הרב ישראל רידר על פרשת ראה

פרשתנו נפתחת במילים: "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה".

לכאורה היה ראוי לומר: "את הברכה ואת הקללה". מדוע הן מופיעות כמעט כמציאות אחת?

אפשר להבין שהתורה מבקשת ללמד שאין כמעט דבר בעולם שהוא טוב או רע מצד עצמו.

אותו שפע יכול להפוך לברכה גדולה, ואותו עצמו עלול להפוך חלילה לקללה.

כך הדבר בעושר, שעליו אמר שלמה המלך: "עושר שמור לבעליו לרעתו".

הברכה איננה רק במה שהאדם מקבל, אלא בעיקר באופן שבו הוא משתמש במה שניתן לו.

כאשר האדם מכוון את כוחותיו, ממונו וכישרונותיו לעבודת ה' ולעשיית טוב, הברכה מתעצמת. אך כאשר אותם כוחות משמשים למטרות שאינן ראויות, הם עלולים להפוך למכשול.

שנזכה להשתמש בכל הברכות שהקב"ה מעניק לנו לתורה, לחסד ולעבודת ה', ומתוך כך לקרב את הגאולה במהרה.
פרשת ראההרב ישראל רידראמונה בפרשה

2 תגובות

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2
נכון שלא מקשים על הדרשות, אבל לא עד כדי כך שאין שום קשר בין הדרשה לתוכן הפסוק. ברכה וקללה בשביל שירד מנכסיו? ברכה לחוד וקללה לחוד.
חיים אליעזר
1
מהמם
דוד

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