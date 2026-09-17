מה עוד ניתן לעשות לקראת יום כיפור?

לפעמים, מה שהקב"ה רוצה מאיתנו הוא שנעצור לרגע ונשאל את עצמנו את השאלה הפשוטה: מה ה' רוצה ממני?

הרב עובדיה יוסף זצ"ל סיפר משל על שתי מדינות שכנות שהיו ביניהן יחסים טובים. בית הקברות היה בשטחה של אחת המדינות, ולכן בני המדינה השנייה היו עוברים את הגבול כדי להביא את מתיהם לקבורה.

לאחר זמן הורעו היחסים בין המדינות והגבול נסגר. יוצא מן הכלל אחד נשאר: לוויות עדיין הורשו לעבור.

אנשים שהיו מעוניינים להבריח סחורות ניצלו את המצב והחלו להחביא אותן בתוך ארונות קבורה.

יום אחד התעורר חשדם של שומרי הגבול. הם הבחינו בדבר מוזר: המלווים אינם בוכים.

הם עצרו את הלוויה ודרשו לפתוח את הארון. מרוב פחד התחילו כל המלווים לבכות.

אמרו להם השומרים: אילו הייתם בוכים קודם, לא הייתם צריכים לבכות עכשיו...

יש רגעים שבהם האדם יודע עמוק בפנים שיש לו עוד מה לתקן, אבל הוא דוחה את ההתמודדות.

הימים שלפני יום כיפור הם הזדמנות לעצור, לשאול בכנות מה הקב"ה מבקש מאיתנו, ולזכות לסליחה, מחילה וכפרה מתוך תשובה אמיתית.