מעשה רקם מבט על פרשת ראה: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפו פרשת ראה - הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן בר, בפינה שבועית באתר "כיכר השבת" עם זווית מיוחדת על פרשת השבוע • צפו (יהדות) כהכיכר השבתכ"ג באב | 06.08.262תגובות מבט על פרשת ראה: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר - צילום: רן אליהו10100:00/5:42מבט על פרשת ראה: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר (צילום: רן אליהו) הרב הראשיהרב קלמן ברמעשה רקםפרשת ראה 2 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה2אשרינו שזכינו בנתניהאימוגים לתגובהיורם07.08.26 דיווחתגובה1יישר כוח כמו תמיד עמוק ולעניין.אימוגים לתגובה👍1ישיבישער06.08.26 דיווחתגובה תוכן שאסור לפספס:פרשת 'כי תבוא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|27.08.26במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת כי תבוא • צפוכיכר השבת|27.08.26הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'כי תבוא' • צפו כיכר השבת|27.08.26אולי גם יעניין אותך:פינתו של הרב יעקב גלויברמן: אין רע יורד מלמעלה | צפו הרב יעקב גלויברמן|27.08.26פרשת 'כי תצא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|20.08.26במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת כי תצא • צפוכיכר השבת|20.08.26
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