ברוך שאמר המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בשיעור לפרשת כי תבוא • צפו מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום בשיעור מיוחד על פרשת השבוע - פרשת 'כי תבוא' - 11 הפסוקים שאיתם תזכו בדין | השיעור נמסר בכל יום רביעי בביהמ"ד "מאור שרגא" באלעד • צפו בשיעור המלא (חרדים) כהכיכר השבת16:50 המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בשיעור לפרשת כי תבוא - צילום: ברוך שאמר, מבקשי ה' אלעד10100:00/1:10:16המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בשיעור לפרשת כי תבוא (צילום: ברוך שאמר, מבקשי ה' אלעד) ראש השנהפרשת כי תבואהרב ברוך רוזנבלוםברוך שאמר 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:פרשת 'כי תבוא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|16:45במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת כי תבוא • צפוכיכר השבת|16:38הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'כי תבוא' • צפו כיכר השבת|16:37אולי גם יעניין אותך:פינתו של הרב יעקב גלויברמן: אין רע יורד מלמעלה | צפו הרב יעקב גלויברמן|16:35נשים מהשומרון קיימו הלילה תפילה מיוחדת בקבר יוסף לקראת ראש השנהדניאל הרץ|10:38הטעות שהורסת כל תמונה של ילדים - וכך תתקנוטובה אור|26.08.26
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