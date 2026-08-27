ברוך שאמר המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בשיעור לפרשת כי תבוא • צפו מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום בשיעור מיוחד על פרשת השבוע - פרשת 'כי תבוא' - 11 הפסוקים שאיתם תזכו בדין | השיעור נמסר בכל יום רביעי בביהמ"ד "מאור שרגא" באלעד • צפו בשיעור המלא (חרדים)