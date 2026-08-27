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"עד שנשוב באופן קבוע"

נשים מהשומרון קיימו הלילה תפילה מיוחדת בקבר יוסף לקראת ראש השנה

אלפי מתפללים נכנסו הלילה לקבר יוסף הצדיק שבשכם • יחד עם המתפללים נכנסה הלילה גם קבוצה גדולה של נשות השומרון שהתפללו לשנה טובה ולשלום החיילים (בארץ)

1תגובות
התפילה של הנשים (צילום: גבריאלה הוכברג)

אלפי מתפללים נכנסו הלילה (חמישי) למתחם קבר יוסף בשכם לתפילה מיוחדת לקראת ראש השנה ובמהלך חודש הרחמים והסליחות. הכניסה אורגנה על ידי המועצה האזורית שומרון בסיוע מתנדבי מנהלת קבר יוסף והמקומות הקדושים ובליווי כוחות צה"ל וחטיבת שומרון.

בין אלפי המתפללים שנכנסו הלילה לקבר יוסף הייתה קבוצה גדולה ומיוחדת של נשות השומרון. הנשים נשאו תפילה לשנה טובה, לביטחון עם ישראל, לשלום חיילי צה"ל ולהשבת החטופים.

כזכור, בחודשים האחרונים נרשמו כניסות רבות לקבר יוסף, כאשר אלפי מתפללים מגיעים למקום בכניסות מאורגנות ומאובטחות. בחודש תמוז, למשל, הגיע הרב שלום ארוש לקבר יוסף לכבוד ראש חודש, במעמד שכלל גם טקס חלאקה מרגש למשפחת יניב שכולה מפיגוע חווארה.

הכניסות לקבר יוסף ממשיכות להוות נקודת מחלוקת, כאשר מצד אחד יש דרישות להפוך את המקום לנגיש באופן קבוע, ומצד שני השלטונות מגבילים את הכניסות לשעות הלילה בלבד מטעמי ביטחון. עם זאת, המוני המתפללים ממשיכים להגיע למקום בכל הזדמנות, במיוחד בתקופות מיוחדות כמו חודש אלול וימי הסליחות.
ראש השנהתפילהנשיםיהודה ושומרוןקבר יוסףקבר יוסף הצדיק

1 תגובות

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1
להשבת החטופים??
יצחק

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