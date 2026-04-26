השחקן האוסטרלי ריגש: זה מה שביקשתי מהחייל שנפצע אנושות בעזה

השחקן האוסטרלי נת'ניאל בוזוליץ', קיבל את אות 'הנני' היוקרתי של 'מוזיאון ידידי ישראל' בירושלים,על פעילותו בתחום ההסברה הבינלאומית למען מדינת ישראל.

במהלך הטקס סיפר נת'ניאל בוזוליץ' על החיבור שלו לאלוקים: "הייתה תקופה שבה רציתי לשים קץ לחיי ואז אלוקים התגלה אליי ושינה הכול, כשהתחלתי לקרוא בתנ"ך, מילה אחת חזרה שוב ושוב - 'ישראל' ואז הבנתי שאני חייב להגיע לכאן".

לדבריו: "מאז הביקור הראשון בארץ בשנת 2017 התאהבתי בישראל ובאנשים, בטבח השבעה באוקטובר הבנתי שזו השליחות שלוי לעמוד לצד ישראל והעם היהודי".

לסיום סיפר נת'ניאל בוזוליץ' סיפור מרגש שקרה לו במהלך ביקור אצל חייל שנפצע קשה במהלך המלחמה בעזה ואושפז בבית החולים 'ברזילי' באשקלון: "אחרי השבעה באוקטובר אישה צעירה סיפרה לי שאחיה נפצע אנושות בעזה והוא מורדם ומונשם עם סיכוי נמוך לשרוד, הגעתי לבקר אותו והתפללתי עליו.

"כעבור כחודש החייל התעורר, מאז שמרנו על קשר, אפילו ביקשתי ממנו להתחיל להניח תפילין כהודיה, הוא שלח לי מדי יום תמונה ובניגוד לכל התחזיות הוא התאושש, השתחרר ואף יצא לארצות הברית לשתף את סיפורו, זהו נס חי - מאז שאני בישראל אני רואה ניסים שוב ושוב".