בסרטון שהעלה לרשתות החברתיות, שיתף כוכב הרשת והזמר משה כורסיה על חוויה לא נעימה במהלך חיפוש דירה. "נשבע לכם שאני מרגיש שאני עוד שנייה קורס. אני צריך לפנות את הדירה שלי עוד שבועיים. אני כבר כמה שבועות מחפש בית", הוא פותח.

"מת על תל אביב, אבל אני פה כדי לעבוד. כל העבודה שלי פה, איפה לגור. הלכתי לראות דירה פה בעיר והדירה אחלה והכל טוב".

כורסיה המזוהה עם המסורת היהודית, שאל אם יש מעלית שבת ו"לא יודעים לענות לי. אז אני הולך למנהל של הבניין והוא מתחיל לעקם לי פרצופים ובכלל להתחיל להקשות עליי שאלות - אם אני הולך לעשות לו כפייה דתית בתוך הבניין. עכשיו לא מעניין אותי מה אתם עושים. רק לי אסור לחלל שבת זו האמונה שלי שאפשר לעשות מעלית שבת".

לדברי כורסיה, גם הדלת החשמלית מהווה עבורו בעיה בהיותו שומר שבת ו"פתאום אני קולט שגם הדלת של הבניין היא דלת חשמלית. אני שואל אותו יש לי דרך להיכנס לפה בלי לחלל שבת? אז הוא אומר לי לא. ואז בעל הדירה מתחיל להתעצבן עליי שלא אמרתי לו בטלפון שאני דתי ואני מוצא את עצמי מתנצל על זה שוב... הוא אומר לי עזוב, אני ידעתי שאתה דתי, אבל כולם היום דתיים אני לא יודע איזה דתי אתה. מי אמר בכלל שאתה שומר שבת?".

כורסיה מסיים בתחושת תסכול קשה: "ואני מתחיל למצוא את עצמי מתנצל על זה שאני שומר שבת לא רוצה לעשות כפייה דתית לאף אחד. אני באמת רק רוצה לחיות את חיי פה בדירה. זה לא פייר, אני לא רוצה לכפות את האמונה שלי על אף אחד, כמו דבר בסיסי שדתי יוכל לגור פה ואני הולך לעוד דירה ועוד דירה ואולי זה רק הדירות לא אשקר שזה מבאס אותי קצת גורם לי להרגיש זר ולהתחיל לחשוב בכלל לחזור לירושלים?". "אולי יותר חשוב איך אני מרגיש מאשר הקריירה שלי", חתם.