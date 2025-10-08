מזג האוויר היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ הן תהינה רגילות לעונה.

הלילה: מעונן חלקית. במהלך הלילה צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ולקראת הבוקר יתכן גם לאורך מישור החוף.

על פי התחזית, מחר יום חמישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן עם ירידה בטמפרטורות והן תהינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה. גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה. הגשם ייחלש בהדרגה ויפסק באחה"צ.

ביום שישי, מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בבוקר יתכן טפטוף בעיקר לאורך החוף.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 15-29

תל אביב: 18-30

באר שבע: 18-31

חיפה: 21-29

טבריה: 18-33

צפת: 16-24

אילת: 24-36