שוטרי תנועה במחוז ש"י הוטרדו היום (רביעי) לא רק מהמעשה החמור שנחשף בפניהם, אלא בעיקר מהתירוץ המזעזע שטען קרוב משפחתו של הנהג הצעיר. בבדיקה שערכו בכביש 60 סמוך לצומת סעיר-חלחול, התברר כי מאחורי ההגה יושב קטין פלסטיני בן 15 בלבד - שמעולם לא הוציא רישיון נהיגה.

האירוע התרחש במהלך פעילות תקיפה של שוטרי את"ן מרחב יהודה במסגרת מבצע מחוזי 'קו לבן', שמטרתו למגר עבירות תנועה חמורות ולאתר נהגים רצידיוויסטים המסכנים את משתמשי הדרך. כאשר עצרו השוטרים את הרכב לבדיקה שגרתית, לא דמיינו מה ימצאו.

בתחקור ראשוני בשטח התברר כי הנהג הצעיר, תושב סעיר, לא רק שלא הוציא רישיון נהיגה - הוא פשוט צעיר מכדי לעשות זאת. לצידו בקדמת הרכב ישב קרוב משפחתו, בגיר כבן 30, שאפשר לקטין לנהוג ברכב על דעת עצמו.

אך התירוץ שהשמיע הבגיר בפני שוטרי התנועה היה זה שהדהים במיוחד: "רציתי שהילד ילמד נהיגה", טען בפשטות. כאילו מדובר בשיעור נהיגה פרטי בשטח סגור, ולא בנסיעה מסוכנת בכביש ציבורי עמוס.

השוטרים לא השתכנעו מהתירוץ היצירתי. כנגד שני החשודים החל הליך תעבורתי לדין, ובתום שימוע 'על-אתר' שערך קצין משטרה בגין העבירה החמורה, נפסל רישיון נהיגתו של הבגיר שהתיר לקטין לנהוג. בנוסף, הוטלה השבתה מנהלית על הרכב למשך 30 ימים.

קצין אגף התנועה במרחב יהודה, רפ"ק מיכאל אברהם, ציין בחומרה: "מדובר בעבירה כפולה לכאורה, במהלכה עבירה אחת גוברת בחומרתה על העבירה הנוספת. קטין שגילו צעיר בכדי ללמוד או לקבל רישיון נהיגה כחוק, מקבל 'שיעור' מקרוב משפחתו שבין היתר לא הוסמך להוראת נהיגה".

"במעשיהם החמורים של השניים, סיכנו את ציבור הנהגים ומשתמשי הדרך שבדרכם", הוסיף רפ"ק אברהם. "כחלק ממדיניות בלתי מתפשרת או סלחנית בעבירות החמורות, פרט להליך תעבורתי שהחל, הוריתי על השבתת הרכב למשך תקופה בת 30 ימים".

המקרה מצטרף לשורה של אירועים חריגים שנחשפו לאחרונה במחוז ש"י, ובהם נהגים צעירים ללא רישיון שנתפסו מאחורי ההגה. רק לפני מספר ימים נעצר נהג קטנוע בן 18 שפגע בשני ילדים בגן שעשועים ונמלט מהמקום, כשגם הוא מעולם לא הוציא רישיון נהיגה.