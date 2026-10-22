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סגירה מבצעית

פרץ לבנק בעכו ונתפס על חם: כך סיכלו השוטרים את הפריצה הדרמטית

שוטרי תחנת עכו הגיעו במהירות לזירה וביצעו סגירה מבצעית • החשוד ניסה להימלט אך נתפס בתום מרדף רגלי קצר | מעצרו הוארך עד לסוף אוקטובר (משטרה)

קר
קובי רוזן
כיכר השבת |
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הפריצה לבנק (צילום: דוברות המשטרה)

תגובה מהירה ונחושה של שוטרי תחנת עכו הובילה אמש (רביעי) לסיכול פריצה לסניף בנק הפועלים ברחוב בן עמי בעכו ולמעצרו של חשוד על חם. תושב נהריה בן 35 נתפס בעת שניסה להימלט מהמקום, לאחר שהשוטרים ביצעו סגירה מבצעית מתואמת סביב המבנה.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, כוחות הסיור והשיטור של תחנת עכו הוקפצו לזירה מייד עם קבלת הדיווח אודות חשד לפריצה בסניף הבנק. השוטרים הגיעו במהירות למקום וביצעו סגירה מבצעית מתואמת סביב המבנה, תוך שהם מרחיקים סקרנים ומאבטחים את הזירה.

החשוד זוהה על ידי השוטרים בעת שיצא מהסניף. ברגע שניסה להימלט מהמקום, דלקו השוטרים בעקבותיו ועצרו אותו בתום מרדף רגלי קצר. החשוד הועבר לחקירה בתחנת המשטרה בעכו, ובסיומה נכלא.

בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו של החשוד עד לתאריך 25 באוקטובר 2026. מדובר בתושב נהריה בן 35, שנחשד בביצוע עבירת רכוש חמורה.

מדוברות המשטרה נמסר כי "משטרת ישראל תמשיך לפעול בזמינות מבצעית גבוהה ובאפס סובלנות נגד עבירות רכוש למען שמירה על הסדר וביטחון הציבור". המשטרה הדגישה את חשיבות התגובה המהירה של השוטרים, שאפשרה את סיכול העבירה ומעצר החשוד על חם.
פריצהעכונהריהבנק הפועליםמשטרת ישראל

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