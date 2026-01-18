כיכר השבת
המאבק בכספי הטרור

התקבל מידע מקדים: הבלדרים נתפסו במעבר עם 12 מיליון ש"ח שיועד לטרור ביו"ש

כ--12 מיליון שקלים בכסף ישראלי וזר במזומן - החשודים ככספי טרור נתפסו במעבר אלנבי, כאשר במקום נעצרו שני ׳בלדרים׳ | כוחות הביטחון קיבלו מידע מקדים | כל הפרטים (חדשות בארץ)

הכספים שנתפסו (צילום: דוברות המשטרה)

בחודש האחרון נערכו באח״מ מג״ב איו״ש, לביצוע מעצרם של שני חשודים, אשר על פי החשד, היו צפויים לנסות לעבור במעבר אלנבי כשברשותם מזוודות ובהן כסף בשווי מיליוני שקלים שיועדו להגיע לארגוני הטרור.

על פי המידע שהתקבל מאמ״ן פיקוד מרכז, נערכו הכוחות מבעוד מועד, ובשיתוף פעולה מבצעי עם בודקי מעבר אלנבי, כוח צבאי מחטיבת הבקעה ופקחי המכס, הושלם מעצרם של החשודים והועברו להמשך טיפול חקירה באח״מ מג״ב איו״ש.

במהלך חיפוש שבוצע במזוודות שברשות החשודים, איתרו הכוחות כסף בסכום של כ-12 מיליון שקלים במזומן, בשטרות ישראליים וזרים, אשר על פי החשד יועדו למימון פעילות טרור. הכסף נתפס על ידי חוקרי אח״מ מג״ב איו״ש והועבר להמשך חקירה ביחידה.

החשודים גם הם הובאו לחקירה באח״מ מג״ב איו״ש, בסיומה נעצרו ונכלאו. מעצרם הוארך בבית המשפט.

מפקד מרחב איו״ש במשמר הגבול, תת-ניצב ניסו גואטה, התייחס לפעילות ואמר: ״לוחמי מג״ב איו״ש פועלים כתף אל כתף עם יתר ארגוני הביטחון בגזרה, בנחישות ובעקביות, בלב מרחבים עוינים כדי לגדוע את חמצן הטרור: הכסף. מבצע זה, שהוביל לחשיפת למעלה מ-12 מיליון ש״ח שיועדו לטרור, הוא חלק ממהלך רחב היקף לפגיעה בנתיבי המימון של ארגוני הטרור. רק לאחרונה הצלחנו, יחד עם יתר כוחות הביטחון, להחרים ברחבי יהודה ושומרון סכומי עתק בהיקף של מיליוני שקלים. נמשיך לפעול במלוא העוצמה ובשיתוף מלא כדי לשמור על ביטחון אזרחי מדינת ישראל״.

עוד נמסר: "משטרת ישראל ומשמר הגבול ימשיכו לפעול בנחישות ובשיתוף כלל גורמי הביטחון לסיכול פעילות טרור ומקורות המימון שלה, בכל מקום ובכל זירה, למען ביטחון אזרחי מדינת ישראל".

הכספים שנתפסו (צילום: דוברות המשטרה)
הכספים שנתפסו (צילום: דוברות המשטרה)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר