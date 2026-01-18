בחודש האחרון נערכו באח״מ מג״ב איו״ש, לביצוע מעצרם של שני חשודים, אשר על פי החשד, היו צפויים לנסות לעבור במעבר אלנבי כשברשותם מזוודות ובהן כסף בשווי מיליוני שקלים שיועדו להגיע לארגוני הטרור.

על פי המידע שהתקבל מאמ״ן פיקוד מרכז, נערכו הכוחות מבעוד מועד, ובשיתוף פעולה מבצעי עם בודקי מעבר אלנבי, כוח צבאי מחטיבת הבקעה ופקחי המכס, הושלם מעצרם של החשודים והועברו להמשך טיפול חקירה באח״מ מג״ב איו״ש.

במהלך חיפוש שבוצע במזוודות שברשות החשודים, איתרו הכוחות כסף בסכום של כ-12 מיליון שקלים במזומן, בשטרות ישראליים וזרים, אשר על פי החשד יועדו למימון פעילות טרור. הכסף נתפס על ידי חוקרי אח״מ מג״ב איו״ש והועבר להמשך חקירה ביחידה.

החשודים גם הם הובאו לחקירה באח״מ מג״ב איו״ש, בסיומה נעצרו ונכלאו. מעצרם הוארך בבית המשפט.

מפקד מרחב איו״ש במשמר הגבול, תת-ניצב ניסו גואטה, התייחס לפעילות ואמר: ״לוחמי מג״ב איו״ש פועלים כתף אל כתף עם יתר ארגוני הביטחון בגזרה, בנחישות ובעקביות, בלב מרחבים עוינים כדי לגדוע את חמצן הטרור: הכסף. מבצע זה, שהוביל לחשיפת למעלה מ-12 מיליון ש״ח שיועדו לטרור, הוא חלק ממהלך רחב היקף לפגיעה בנתיבי המימון של ארגוני הטרור. רק לאחרונה הצלחנו, יחד עם יתר כוחות הביטחון, להחרים ברחבי יהודה ושומרון סכומי עתק בהיקף של מיליוני שקלים. נמשיך לפעול במלוא העוצמה ובשיתוף מלא כדי לשמור על ביטחון אזרחי מדינת ישראל״.

עוד נמסר: "משטרת ישראל ומשמר הגבול ימשיכו לפעול בנחישות ובשיתוף כלל גורמי הביטחון לסיכול פעילות טרור ומקורות המימון שלה, בכל מקום ובכל זירה, למען ביטחון אזרחי מדינת ישראל".