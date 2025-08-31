כיכר השבת
הרגיש גיבור: ערבי השתולל ועשה תנועה מגונה לשוטרים, כך זה נגמר | צפו

צעיר בן 22 מכפר קרע נעצר לאחר שרכב על אופנוע בצורה מסוכנת, ביצע תנועה מגונה כלפי שוטרים ונמלט. המשטרה איתרה אותו באמצעים טכנולוגיים והוא נעצר בביתו (משטרה)

רגעי המעצר (צילום: דוברות המשטרה)

צעיר כבן 22, תושב העיר הערבית כפר קרע שבצפון הארת, נעצר בידי שוטרי ונלקח לחקירה - לאחר שהשתולל בכביש וביצע תנועה מגונה כלפי שוטרים. כך הודיעה היום (ראשון) המשטרה.

זה קרה במהלך פעילות סיור שערכו השוטרים בכפר קרע. שוטרי תחנת עירון הבחינו בצעיר שרכב על אופנוע בצורה פרועה ומסכנת חיים, תוך סיכון משתמשי הדרך.

כשהנהג הבחין בניידת ביצע לעבר השוטרים כאמור תנועה מגונה באצבעו – והחל להימלט מהמקום.

שוטרי תחנת עירון הפעילו אמצעים טכנולוגיים מתקדמים והצליחו לאתר את החשוד. שוטרי יס"מ מנשה הגיעו לביתו ועצרו אותו זמן קצר לאחר האירוע ותפסו את האופנוע.

התנועה שעשה לשוטרים

כאמור, החשוד תושב קרע בן 22 נעצר לחקירה בתחנה והאופנוע נתפס.

"משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד פורעי חוק, המסכנים את הציבור ומתנהגים באלימות ובזלזול כלפי אנשי אכיפת החוק", נמסר מהמשטרה.

