על אופנוע הרגיש גיבור: ערבי השתולל ועשה תנועה מגונה לשוטרים, כך זה נגמר | צפו צעיר בן 22 מכפר קרע נעצר לאחר שרכב על אופנוע בצורה מסוכנת, ביצע תנועה מגונה כלפי שוטרים ונמלט. המשטרה איתרה אותו באמצעים טכנולוגיים והוא נעצר בביתו (משטרה)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 14:26