צעיר כבן 22, תושב העיר הערבית כפר קרע שבצפון הארת, נעצר בידי שוטרי משטרת ישראל ונלקח לחקירה - לאחר שהשתולל בכביש וביצע תנועה מגונה כלפי שוטרים. כך הודיעה היום (ראשון) המשטרה.
זה קרה במהלך פעילות סיור שערכו השוטרים בכפר קרע. שוטרי תחנת עירון הבחינו בצעיר שרכב על אופנוע בצורה פרועה ומסכנת חיים, תוך סיכון משתמשי הדרך.
כשהנהג הבחין בניידת ביצע לעבר השוטרים כאמור תנועה מגונה באצבעו – והחל להימלט מהמקום.
שוטרי תחנת עירון הפעילו אמצעים טכנולוגיים מתקדמים והצליחו לאתר את החשוד. שוטרי יס"מ מנשה הגיעו לביתו ועצרו אותו זמן קצר לאחר האירוע ותפסו את האופנוע.
כאמור, החשוד תושב קרע בן 22 נעצר לחקירה בתחנה והאופנוע נתפס.
"משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד פורעי חוק, המסכנים את הציבור ומתנהגים באלימות ובזלזול כלפי אנשי אכיפת החוק", נמסר מהמשטרה.
