תפיסת החשודים | צפו ( צילום: דוברות המשטרה )

שוטרי סיור תחנת חברון ממרחב יהודה, יחד עם לוחמי מג"ב איו"ש וחטמ"ר יהודה, 3 חשודים תושבי הפזורה בדרום, בעת שנמלטו מחנות התכשיטים לאחר שביצעו על פי החשד, שוד מזוין כשהם מתחזים לכוחות ביטחון חמושים בעלי נשק.

על פי החשד בשלב זה, החשודים הגיעו לדהרייה ברכב הנחזה לרכב ביטחון לרבות אורות חירום, כשהם לבושים במדי צה"ל, ועל גופם שכפ"צים, קסדות וכלי נשק. בשלב מסוים, התפרצו החשודים לתוך חנות תכשיטים בבעלות פלסטינית, ושדדו את תכולתה. מיד לאחר המעשה, החלו נמלטים דרומה.

הזהב שנגנב ( צילום: דוברות המשטרה )

כוחות משטרה, מג"ב וצה"ל, הגיבו במהירות והחלו בפעילות מבצעיות לאיתורם של החשודים, תוך איסוף והכוונה מודיעינית, בין היתר על ידי יחידת ׳חץ יהודה׳, והם אותרו בסמוך לסמוע.

שלושת החשודים נעצרו על ידי שוטרי סיור תחנת חברון ולוחמי מג"ב איו"ש, וברשותם נתפסו 3 כלי נשק מסוג M16 ואקדח אחד.

"מדובר במקרה נוסף בו שוטרי מחוז ש"י פועלים יחד עם לוחמי מג"ב וצה"ל, למיגור עבירות חמורות לרבות סיכולים ומעצרם של חשודים הפוגעים בביטחון תושבי האזור, ותושבי כלל מדינת ישראל בפרט", נמסר מהדוברות.

חברי החוליה מחופשים לחיילי צה"ל ( צילום: לפי סעיף 27א )

מדובר צה"ל נמסר: "בהמשך לדיווח על מרדף שהתנהל נגד חשודים חמושים שהתחזו לחיילי צה"ל ושדדו חנויות בדהארייה, כוחות צה"ל, שוטרי משטרת ישראל ומג"ב שפועלים בחטיבת יהודה, עצרו בתוך זמן קצר שלושה חשודים, בהם פלסטיני ושני אזרחים ישראלים".

עוד נמסר: "על החשודים שנעצרו אותרו מספר אמצעי לחימה שונים שהוחרמו על ידי הכוחות. החשודים הועברו להמשך חקירת מחוז ש"י במשטרת ישראל. המרדף הסתיים".

החשודים והזהב שנתפס ( צילום: דוברות המשטרה )

