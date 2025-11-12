כיכר השבת
עדות אילמת לזוועה

יותר משנתיים אחרי טבח שמחת תורה - זה מה שנמצא בגן ילדים בבארי

יותר משנתיים לאחר טבח שמחת תורה המזעזע, בו מחבלי חמאס טבחו באזרחים באכזריות נוראה, הבוקר אותרו נשקים ומכשירי קשר של מחבלי חמאס בגן ילדים בקיבוץ בארי (חדשות)

1תגובות
הגן בבארי (צילום: דוברות המשטרה)

יותר משנתיים לאחר טבח שמחת תורה, בו טבחו מחבלי חמאס באזרחי ישראל, באכזריות נוראה - הבוקר (רביעי) אותרו אמצעי לחימה של המחבלים בגן ילדים בקיבוץ בארי.

מהמשטרה עדכנו כי "מוקדם יותר היום התקבל דיווח מצוותי שיקום אזרחיים הפועלים בבארי על הימצאות אמצעי לחימה במבנה גן ילדים".

חבלני המשטרה של המחוז הדרומי הוזעקו למקום, ובבדיקה עלה כי מדובר בנשקים מסוג קלאצ’ניקוב טעונים ודרוכים, לצד מכשירי קשר ששימשו את מחבלי חמאס במהלך מתקפת הטרור הרצחנית בשמחת תורה על הקיבוץ.

הנשקים שנמצאו בגן בבארי (צילום: דוברות המשטרה)

האמל״ח נותר בשטח מאז הקרבות הקשים שניהלו לוחמי יחידת מתפ״א ושוטרי המחוז הדרומי יחד עם שוטרי משטרת ישראל שפעלו בצירים ובכניסות ליישובים, קרבות גבורה שבלמו את התקדמות המחבלים לעומק המדינה והצילו חיי אדם רבים.

במשטרה הוסיפו כי "חבלני המשטרה של המחוז הדרומי נטרלו את האמל״ח באופן מבוקר וללא חריגים".

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

