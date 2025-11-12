יותר משנתיים לאחר טבח שמחת תורה, בו טבחו מחבלי חמאס באזרחי ישראל, באכזריות נוראה - הבוקר (רביעי) אותרו אמצעי לחימה של המחבלים בגן ילדים בקיבוץ בארי.

מהמשטרה עדכנו כי "מוקדם יותר היום התקבל דיווח מצוותי שיקום אזרחיים הפועלים בבארי על הימצאות אמצעי לחימה במבנה גן ילדים".

חבלני המשטרה של המחוז הדרומי הוזעקו למקום, ובבדיקה עלה כי מדובר בנשקים מסוג קלאצ’ניקוב טעונים ודרוכים, לצד מכשירי קשר ששימשו את מחבלי חמאס במהלך מתקפת הטרור הרצחנית בשמחת תורה על הקיבוץ.