אירוע תקיפה חמור התרחש אתמול (ראשון) בבית שמש, כאשר נהג אוטובוס בן 48 הותקף באלימות במהלך נסיעה. התקיפה החלה בעקבות ויכוח בין הנהג לנוסע, והסתיימה בפציעתו של הנהג ובמעצרו של החשוד – קטין בן 15 תושב ירושלים.

על פי הפרטים שנמסרו מהמשטרה, הדיווח על הקטטה התקבל במוקד המשטרה במהלך היום. שוטרי תחנת בית שמש הוזעקו למקום, אך כשהגיעו לזירה התברר כי החשוד נמלט מהמקום. הנהג, שנפצע באורח בינוני, פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

מהחקירה המשטרתית עלה כי בין נהג האוטובוס לבין הנוסע התפתח ויכוח. על פי החשד, במהלך העימות ירק החשוד לעבר הנהג ולאחר מכן תקף אותו בידיו. התנהגותו האלימה של הקטין גרמה לפציעתו של הנהג, שנאלץ, כאמור, להתפנות לבית החולים לקבלת טיפול רפואי.

שוטרי תחנת בית שמש החלו בפעולות לאיתור החשוד שנמלט מהזירה. במהלך הלילה, לאחר עבודת בילוש מאומצת, הצליחו השוטרים לאתר את הקטין בן ה-15 תושב ירושלים. הוא נעצר על ידי כוחות המשטרה והועבר לחקירה בתחנת בית שמש.

מעצר ראש המועצה ובני המשפחה: צפו בתיעוד ראשוני מפשיטת המשטרה קובי רוזן | 10:21

היום צפויה המשטרה להביא את החשוד בפני בית המשפט ולבקש את הארכת מעצרו.