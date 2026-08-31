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תקיפה בבית שמש

הוא רק בן 15 וכבר נעצר | הסיבה: תקף נהג אוטובוס ופצע אותו בינוני

ויכוח בין נהג לנוסע הסתיים בתקיפה אלימה • הנהג בן 48 פונה לבית החולים במצב בינוני | החשוד, בן 15 בלבד, אותר במהלך הלילה והועבר לחקירה (חרדים)

מעצר | אילוסטרציה (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

אירוע תקיפה חמור התרחש אתמול (ראשון) ב, כאשר נהג אוטובוס בן 48 הותקף באלימות במהלך נסיעה. התקיפה החלה בעקבות ויכוח בין הנהג לנוסע, והסתיימה בפציעתו של הנהג ובמעצרו של החשוד – קטין בן 15 תושב ירושלים.

על פי הפרטים שנמסרו מ, הדיווח על הקטטה התקבל במוקד המשטרה במהלך היום. שוטרי תחנת בית שמש הוזעקו למקום, אך כשהגיעו לזירה התברר כי החשוד נמלט מהמקום. הנהג, שנפצע באורח בינוני, פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

מהחקירה המשטרתית עלה כי בין נהג האוטובוס לבין הנוסע התפתח ויכוח. על פי החשד, במהלך העימות ירק החשוד לעבר הנהג ולאחר מכן תקף אותו בידיו. התנהגותו האלימה של הקטין גרמה לפציעתו של הנהג, שנאלץ, כאמור, להתפנות לבית החולים לקבלת טיפול רפואי.

שוטרי תחנת בית שמש החלו בפעולות לאיתור החשוד שנמלט מהזירה. במהלך הלילה, לאחר עבודת בילוש מאומצת, הצליחו השוטרים לאתר את הקטין בן ה-15 תושב ירושלים. הוא נעצר על ידי כוחות המשטרה והועבר לחקירה בתחנת בית שמש.

היום צפויה המשטרה להביא את החשוד בפני בית המשפט ולבקש את הארכת מעצרו.
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