כיכר השבת
כל הפרטים

פוצצו אותו מכות וברחו: תקיפה אכזרית בעיר החרדית, 3 צעירים נעצרו

שלושה צעירים מבני ברק נעצרו בחשד לתקיפה אלימה של עובד זר, גניבת רכושו ופציעתו באמצעות בקבוק זכוכית | נגד אחד החשודים צפוי להיות מוגש כתב אישום ובינתיים הוגשה הצהרת תובע | כל הפרטים (משטרה)

19תגובות
הכסף שנתפס בתיק (צילום: דוברות המשטרה)

שלושה צעירים תושבי בני ברק נעצרו לאחרונה בחשד לתקיפת עובד זר וגרימה לפציעתו. נגד אחד מהם הוגשה הצהרת תובע לקראת כתב אישום. כך הודיעה היום (ראשון) .

האירוע התרחש לפני כחודש. בתאריך 28/7/25 בשעות הבוקר התקבל דיווח במוקד משטרת ישראל על עובד זר שהותקף ברח' הרצוג ב. לפי הדיווח, העובד הותקף בידי מספר בני אדם, שגנבו לו תיק ופלאפון ונמלטו מהמקום.

הקורבן נפצע וטופל בשטח על ידי גורמי רפואה. שוטרי ופקחי יחידת שיטור עירוני בני ברק הגיעו במהירות למקום והחלו בסריקות אחר החשודים, לצד חקירה שנפתחה.

במסגרת פעולות חקירה מהירות, השוטרים איתרו בשטח, ברחוב הרב קוק בבני ברק, את הרכוש שנגנב: פלאפון ותיק עם כסף מזומן בסך 800 ש"ח.

הפציעה בראש הקורבן (צילום: דוברות המשטרה)
הפלאפון שנלקח מהעובד המותקף (צילום: דוברות המשטרה)
הרכוש שנתפס (צילום: דוברות המשטרה)

בהמשך במסגרת החקירה, שנוהלה במחלק הנוער של תחנת בני ברק-רמת גן, נאספו מגוון ממצאים וראיות ונעצרו שלושה חשודים (בני 17 ו-18 תושבי בני ברק) בחשד למעורבות באירוע.

החשודים, כך עולה מהחקירה, תקפו את הקורבן תוך שתלשו את התיק שהיה עליו. בינתיים אחד החשודים ניפץ על ראשו בקבוק זכוכית ולאחר מכן נמלטו השלושה מהמקום. מעצר החשוד הבגיר הוארך מעת לעת בבית משפט השלום בתל אביב.

כאמור במשטרה מסרו היום כי עם סיומה של החקירה, הוגשה הצהרת תובע נגד החשוד בן ה-18וכי מעצרו הוארך עד היום. בכוונת הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (83%)

לא (17%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

9
רק שבטעות לא יתגייסו אחרת יתקלקלו 😉
אליהו
הלוואי שיגייסו את כל הצעירים מהזן הזה הם ממילא לא חרדים כולם ירוויחו
חרדי
מי אמר שזה נוער נושר ולא המשך פשע שנמצא בקצות העיר כבר עשרות שנים
מוזר
כמה אתה ליצן לא כל בני ברק חרדים..לפני כעשרים שנה משני קצות העיר היו שכונות של עבריינים כבדים כמוך
נונו
8
פרי הבאושים של החברה שלנו . אבל להתגייס להצלת עם ישראל חס וחלילה.
חרדי
בני ברק משני קצותיה יש שכונות עם עבר עברייני כבד
מי אמר
7
הטיפוסים הנאלחים האלו בני המקום אחר כך בוכים שהם לא מתקבלים למוסדות בעיר בגלל "גזענות"
כלא לכל החיים
גזען חמוד שלי מבטיח לך שהילדים האלו לא ניסו להתקבל למוסדות הגזענות היא כלפי בני אברכים בוגרי ישיבות מובחרות לא כלפי שבבנקים אל תנסה להפיל שהנה זה פירות הספרדים לא נשמה הגזענות היא כלפי משפחות שאם רק הסבתא היתה באה מאזור אחר של כדור הארץ היו מנשקים להם את הרגליים אלו ילדים מסכנים שגם בספרדי לא מתקב
סבתא שלי לא באה מהמקום הנכון
אתה באמת סבור שלא מקבלים בגלל גזענות ? אם הם כ"כ שפלים, מדוע רוצים ללמוד אצלם ?
ירושלים
אני בטוחה שהתגובה הדוחה הזו לא נפלטה לך סתם
חצוף
תבדוק אחר הייחוס שלך..להזכירך הנאצים שלטו בחלק של נשותיהם וד"ל
נונו
זה שאתה ישר חושב שהם ספרדים, זה בעצמו הגזענות הכי גדולה
יא חתיכת אשכנזי גזען
6
עגלה מלאה
חילוני
את העגלה הזאת אפשר להעמיס ולקחת עוד כאלה קל למצוא אותם כי הם יושבים על הברזלים אגב גם הרבנים יסכימו שיגייסו אותם ושכמותם כולם יהיו מרוצים.
מוטי
5
כמה שחז"ל צדקו "יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוון"
יהודה
4
או שיעשו להם הצגה כשיש הפגנת של החרדים בבני ברק
לגייס אותם מהר !!!!!!
3
אלופים !!!
שיטור בני ברק
2
אפשר להבין למה יש תמונות כאלה כאן??זה ה ישמור..
שילה
1
פרדס כץ וחצי בני ברק
שומר הגדוד

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר