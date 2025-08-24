הכסף שנתפס בתיק ( צילום: דוברות המשטרה )

שלושה צעירים תושבי בני ברק נעצרו לאחרונה בחשד לתקיפת עובד זר וגרימה לפציעתו. נגד אחד מהם הוגשה הצהרת תובע לקראת כתב אישום. כך הודיעה היום (ראשון) המשטרה.

האירוע התרחש לפני כחודש. בתאריך 28/7/25 בשעות הבוקר התקבל דיווח במוקד משטרת ישראל על עובד זר שהותקף ברח' הרצוג בבני ברק. לפי הדיווח, העובד הותקף בידי מספר בני אדם, שגנבו לו תיק ופלאפון ונמלטו מהמקום. הקורבן נפצע וטופל בשטח על ידי גורמי רפואה. שוטרי ופקחי יחידת שיטור עירוני בני ברק הגיעו במהירות למקום והחלו בסריקות אחר החשודים, לצד חקירה שנפתחה. במסגרת פעולות חקירה מהירות, השוטרים איתרו בשטח, ברחוב הרב קוק בבני ברק, את הרכוש שנגנב: פלאפון ותיק עם כסף מזומן בסך 800 ש"ח.

הפציעה בראש הקורבן ( צילום: דוברות המשטרה )

הפלאפון שנלקח מהעובד המותקף ( צילום: דוברות המשטרה )

הרכוש שנתפס ( צילום: דוברות המשטרה )

בהמשך במסגרת החקירה, שנוהלה במחלק הנוער של תחנת בני ברק-רמת גן, נאספו מגוון ממצאים וראיות ונעצרו שלושה חשודים (בני 17 ו-18 תושבי בני ברק) בחשד למעורבות באירוע.

החשודים, כך עולה מהחקירה, תקפו את הקורבן תוך שתלשו את התיק שהיה עליו. בינתיים אחד החשודים ניפץ על ראשו בקבוק זכוכית ולאחר מכן נמלטו השלושה מהמקום. מעצר החשוד הבגיר הוארך מעת לעת בבית משפט השלום בתל אביב.

כאמור במשטרה מסרו היום כי עם סיומה של החקירה, הוגשה הצהרת תובע נגד החשוד בן ה-18וכי מעצרו הוארך עד היום. בכוונת הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום.